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Как создают персонажей кукольных театров? Весь процесс показали в гомельском театре

28 марта 2021 18:03
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Новости Беларуси. 27 марта весь мир отметил Международный день театра. Тихий год, прошедший без громких оваций и аншлагов по вине пандемии, приучил нас к премьерам онлайн и возможности поставить спектакль на паузу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Режиссеры нашли новые формы, актеры научились играть не на живую публику, а на бездушные объективы видеокамер.

Как создают персонажей кукольных театров? Весь процесс показали в гомельском театре-1

Новая реальность уже, кажется, стала новой нормальностью. Кто же теперь упомнит, как это: не отпускать актеров со сцены овациями или с трепетом нести к сцене букет роз в благодарность за подаренные эмоции и переживания? И все же театр живет своей жизнью.

Прежде чем персонаж начнет жить на сцене, ему предстоит родиться. В творческих муках, спорах и в руках мастера.

Как создают персонажей кукольных театров? Весь процесс показали в гомельском театре-4

Как создают персонажей кукольных театров? Весь процесс показали в гомельском театре-6

Владимир Никитенко год за годом учит кукол двигаться. Бутафор-механик и сам немного напоминает сказочного персонажа.

Театральная кукла – это не игрушка, а сложный организм, состоящий из тысячи важных мелочей.

Как создают персонажей кукольных театров? Весь процесс показали в гомельском театре-9

Владимир Никитенко, бутафор-механик Гомельского государственного театра кукол:
Вот из половиночек получается головка. И уже к этой головке я приделываю механику для того, чтобы она могла поднимать голову, опускать или вращать.

Как создают персонажей кукольных театров? Весь процесс показали в гомельском театре-12

Поэтому душу не только я вкладываю, здесь все мы вкладываем душу. Потому что чтобы получилась хорошая, красивая кукла, надо чтобы скульптор сделал хорошую головку, потом девочки слепят из папье-маше, а образ куклы, да, создает художник.

Как создают персонажей кукольных театров? Весь процесс показали в гомельском театре-15

Коллективный Папа Карло – это художники, скульпторы, бутафоры, механики и швеи. От каждого из них кукла получает что-то свое.

Как создают персонажей кукольных театров? Весь процесс показали в гомельском театре-18

Нина Баяндина, главный художник Гомельского государственного театра кукол:
Это очень сложно. Это неимоверно сложно. Я работаю всю жизнь в театре кукол, и каждый раз как в первый раз. Когда создаешь куклу, ты как будто первый раз рождаешь человека. И кукла будет успешной, если в нее много вложено энергии, души. Она оживает потом в руках актера.

Как создают персонажей кукольных театров? Весь процесс показали в гомельском театре-21

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# Театр # Культура # Александр Добриян # Владимир Никитенко # Нина Баяндина # Фотофакт

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