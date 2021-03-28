Как создают персонажей кукольных театров? Весь процесс показали в гомельском театре
Новости Беларуси. 27 марта весь мир отметил Международный день театра. Тихий год, прошедший без громких оваций и аншлагов по вине пандемии, приучил нас к премьерам онлайн и возможности поставить спектакль на паузу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Режиссеры нашли новые формы, актеры научились играть не на живую публику, а на бездушные объективы видеокамер.
Новая реальность уже, кажется, стала новой нормальностью. Кто же теперь упомнит, как это: не отпускать актеров со сцены овациями или с трепетом нести к сцене букет роз в благодарность за подаренные эмоции и переживания? И все же театр живет своей жизнью.
Прежде чем персонаж начнет жить на сцене, ему предстоит родиться. В творческих муках, спорах и в руках мастера.
Владимир Никитенко год за годом учит кукол двигаться. Бутафор-механик и сам немного напоминает сказочного персонажа.
Театральная кукла – это не игрушка, а сложный организм, состоящий из тысячи важных мелочей.
Владимир Никитенко, бутафор-механик Гомельского государственного театра кукол:
Вот из половиночек получается головка. И уже к этой головке я приделываю механику для того, чтобы она могла поднимать голову, опускать или вращать.
Поэтому душу не только я вкладываю, здесь все мы вкладываем душу. Потому что чтобы получилась хорошая, красивая кукла, надо чтобы скульптор сделал хорошую головку, потом девочки слепят из папье-маше, а образ куклы, да, создает художник.
Коллективный Папа Карло – это художники, скульпторы, бутафоры, механики и швеи. От каждого из них кукла получает что-то свое.
Нина Баяндина, главный художник Гомельского государственного театра кукол:
Это очень сложно. Это неимоверно сложно. Я работаю всю жизнь в театре кукол, и каждый раз как в первый раз. Когда создаешь куклу, ты как будто первый раз рождаешь человека. И кукла будет успешной, если в нее много вложено энергии, души. Она оживает потом в руках актера.