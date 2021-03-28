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«Невозможно повторить одно и то же изображение дважды». Какие особенности у гуммиарабиковой фотопечати?

28 марта 2021 17:41
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Новости Беларуси. Гумбихромат  техника фотопечати, казалось бы, безнадежно устаревшая еще в конце породившего ее XIX столетия. Но работы белорусских фотографов по этой технологии удивительно вписываются в современность. Что это, стремление к подлинности изображения и полноте авторского взгляда или попытка в век высоких технологий напомнить о том, что мир все же творит человек, а техника только помогает ему? В тонкостях вопроса разбиралась Вероника Кудринецкая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Невозможно повторить одно и то же изображение дважды». Какие особенности у гуммиарабиковой фотопечати?-1

Виктор Ведень, фотограф:
Еще одна особенность и уникальность в том, что невозможно повторить одно и то же изображение дважды. Пусть даже мы берем один и тот же негатив, мы можем использовать одну и ту же выдержку, но даже сама технология нанесения краски, либо чуть больше времени мы даем на то, чтобы впитался слой краски в бумагу, чуть по-иному смываем, температура воды. Это все может влиять. Влажность бумаги, влажность в помещении. И уже получается второе изображение, но уникальное, со своими особенностями.

«Невозможно повторить одно и то же изображение дважды». Какие особенности у гуммиарабиковой фотопечати?-4

Вероника Кудринецкая, корреспондент: 
Полученный отпечаток снова сушим. Результат всегда непредсказуем, он зависит от множества факторов, которые нам неподвластны. Это как если бы мы опустили иглу на виниловую пластинку. Слышим шипение и неразборчивые звуки и не знаем, что зазвучит из проигрывателя. То ли мелодия достучится до самого сердца, то ли так и останется просто нотами в партитуре. Так и в фотографии: из миллиона снимков только единицы становятся произведением искусства.

«Невозможно повторить одно и то же изображение дважды». Какие особенности у гуммиарабиковой фотопечати?-7

На нашем отпечатке белочка. Кстати, ее запечатлели в столичном парке Горького. Кажется, все получилось: текстура, цвет, композиция и объем  то чем так гордится технология гумбихрмат.

«Невозможно повторить одно и то же изображение дважды». Какие особенности у гуммиарабиковой фотопечати?-10

Этот продуманный метод печати привел к невероятному звучанию тона и загадочной легкости изображений. Архивные качества несомненны, первые признаки выцветания пигментов должны появиться по прошествии пары сотен лет.

Красная соль, лимоннокислое железо. Рассказываем, как создают гуммиарабиковую фотопечать – подробнее здесь.

# Фотография # общество # Виктор Ведень # Дмитрий Кульпанович # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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