«Невозможно повторить одно и то же изображение дважды». Какие особенности у гуммиарабиковой фотопечати?

Новости Беларуси. Гумбихромат – техника фотопечати, казалось бы, безнадежно устаревшая еще в конце породившего ее XIX столетия. Но работы белорусских фотографов по этой технологии удивительно вписываются в современность. Что это, стремление к подлинности изображения и полноте авторского взгляда или попытка в век высоких технологий напомнить о том, что мир все же творит человек, а техника только помогает ему? В тонкостях вопроса разбиралась Вероника Кудринецкая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Ведень, фотограф:

Еще одна особенность и уникальность в том, что невозможно повторить одно и то же изображение дважды. Пусть даже мы берем один и тот же негатив, мы можем использовать одну и ту же выдержку, но даже сама технология нанесения краски, либо чуть больше времени мы даем на то, чтобы впитался слой краски в бумагу, чуть по-иному смываем, температура воды. Это все может влиять. Влажность бумаги, влажность в помещении. И уже получается второе изображение, но уникальное, со своими особенностями.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Полученный отпечаток снова сушим. Результат всегда непредсказуем, он зависит от множества факторов, которые нам неподвластны. Это как если бы мы опустили иглу на виниловую пластинку. Слышим шипение и неразборчивые звуки и не знаем, что зазвучит из проигрывателя. То ли мелодия достучится до самого сердца, то ли так и останется просто нотами в партитуре. Так и в фотографии: из миллиона снимков только единицы становятся произведением искусства.

На нашем отпечатке белочка. Кстати, ее запечатлели в столичном парке Горького. Кажется, все получилось: текстура, цвет, композиция и объем – то чем так гордится технология гумбихрмат.