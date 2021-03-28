Зрители думают, что эта собака настоящая. Посмотрите сами, какая «живая» Каштанка в гомельском театре

Новости Беларуси. 27 марта весь мир отметил Международный день театра. Тихий год, прошедший без громких оваций и аншлагов по вине пандемии, приучил нас к премьерам онлайн и возможности поставить спектакль на паузу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Режиссеры нашли новые формы, актеры научились играть не на живую публику, а на бездушные объективы видеокамер.

Новая реальность уже, кажется, стала новой нормальностью. Кто же теперь упомнит, как это: не отпускать актеров со сцены овациями или с трепетом нести к сцене букет роз в благодарность за подаренные эмоции и переживания? И все же театр живет своей жизнью.

Нина Баяндина, главный художник Гомельского государственного театра кукол: Кукла будет успешной, если в нее много вложено энергии, души. Она оживает потом в руках актера. И иногда зрители говорят (у нас кукла Каштанка есть): «Мы смотрим и думаем: вы что, собаку настоящую что ли взяли с улицы?» До такой степени актриса почувствовала то, что я туда вложила, и она это перехватила – мои мысли, мою душу – и повела дальше эту куклу, озвучила ее. Смотришь и удивляешься, что кукла ожила.

В этом спектакле у актрисы ни одной реплики (разумеется, если не считать задорный лай и рычание).

Валентина Ильюкевич, актриса Гомельского государственного театра кукол:

В драматическом театре я все эмоции выкладываю пластически, искренне, пропускаю через себя насквозь, а в кукольном театре я все это сдерживаю. Никто не должен видеть меня, все должны видеть только этот персонаж. И я это все из себя передаю с помощью моей работы, именно кукловождения.

Я, конечно, только постигаю азы, но это очень здорово. Это сложнее гораздо, мне кажется, потому что вот я играю с куклой, а тут я должна снова стать персонажем, тетенькой в шляпе, и взаимодействовать вместе с ней, и переключиться как бы.