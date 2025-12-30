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В Минобороны Беларуси показали кадры заступления на боевое дежурство ракетного комплекса «Орешник»

30 декабря 2025 08:10
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Минобороны Беларуси показало кадры заступления на боевое дежурство ракетного комплекса «Орешник», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны Беларуси показали кадры заступления на боевое дежурство ракетного комплекса «Орешник»-2

Российский ракетный комплекс прибыл в нашу страну в рамках реализации решения, принятого главами Беларуси и России. После приведения комплекса в готовность к использованию по предназначению и проверки его совместной комплексной группой, ракетный дивизион «Орешник» приступил к выполнению задач боевого дежурства в назначенных районах на территории нашей страны.

В Минобороны Беларуси показали кадры заступления на боевое дежурство ракетного комплекса «Орешник»-4

Заместитель командира войсковой части Вооруженных Сил Российской Федерации:
Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены. Боевое дежурство организовано и несется в соответствии с руководящими документами. Мы осваиваем новые районы боепатрулирования. Проводится разведка новых районов. На них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами. В ежедневном еженедельном цикле проводятся занятия по боевой подготовке, по тактической подготовке и тактико-специальной подготовке. Личный состав свой профессионализм уже доказал в деле в ходе плановых занятий.

Комплекс «Орешник» способен поражать цели на дальностях до 5 тысяч километров, может иметь как обычное, так и ядерное снаряжение. Кроме того, выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования. Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах. 

# Вооруженные силы Беларуси # Вооруженные силы Республики Беларусь # Беларусь-Россия # Россия

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