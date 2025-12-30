В Минобороны Беларуси показали кадры заступления на боевое дежурство ракетного комплекса «Орешник»

Российский ракетный комплекс прибыл в нашу страну в рамках реализации решения, принятого главами Беларуси и России. После приведения комплекса в готовность к использованию по предназначению и проверки его совместной комплексной группой, ракетный дивизион «Орешник» приступил к выполнению задач боевого дежурства в назначенных районах на территории нашей страны.

Заместитель командира войсковой части Вооруженных Сил Российской Федерации:

Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены. Боевое дежурство организовано и несется в соответствии с руководящими документами. Мы осваиваем новые районы боепатрулирования. Проводится разведка новых районов. На них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами. В ежедневном еженедельном цикле проводятся занятия по боевой подготовке, по тактической подготовке и тактико-специальной подготовке. Личный состав свой профессионализм уже доказал в деле в ходе плановых занятий.

Комплекс «Орешник» способен поражать цели на дальностях до 5 тысяч километров, может иметь как обычное, так и ядерное снаряжение. Кроме того, выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования. Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.