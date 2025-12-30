Новый год без вреда для желудка. Нутрициолог объяснила, как провести праздничное застолье без переедания

Новый год – это всегда праздник живота, но часто за радостью застолья приходит тяжесть того самого живота и угрызения совести. Как встретить праздник без ущерба для здоровья? Что съесть 31 декабря, чтобы чувствовать себя бодрым и полным сил? Сегодня об этом поговорили с гостьей.

Екатерина Никитина, нутрициолог:

Основное правило 31 декабря – соблюсти завтрак, обед и ужин. То есть наш желудочно-кишечный тракт должен быть готов к обилию приема этой вечерней пищи. На завтрак что мы с вами можем скушать? Конечно, должна быть полноценная тарелка. Обязательно углеводистые продукты, белок, клетчатка. Это может быть омлет с беконом, хорошая порция салата, авокадо. Полноценный завтрак.

На обед желательно взять какой-то легкий супчик, может быть, какая-то хорошая порция салата. Стоит однозначно отказаться от обилия жирной пищи. Конечно, избегаем фастфуда, но и ни в коем случае не забываем про ужин. Все-таки лучше хорошенько поужинать вечером. Может быть порция рыбы запеченной салатом, курицы. Но не так, что мы целый день не кушаем, а потом вдруг резко набрасываемся и съедаем все на новогоднем столе.