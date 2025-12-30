Минтруда: социальные выплаты в Беларуси ежемесячно получают около 3,5 млн человек

Доступность и персонализация. В Беларуси социальные выплаты ежемесячно получают около 3,5 миллионов человек. Общий объем перечислений составляет почти два миллиарда рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве труда и социальной защиты отмечают: действует единая цифровая платформа, которая объединяет все социальные сервисы. Через портал можно узнать о видах поддержки и заказать услуги онлайн, а мобильное приложение Фонда соцзащиты – это персональный цифровой помощник для работающих граждан. В планах – проактивное назначение пенсий детям‑инвалидам и молодым инвалидам уже с 2026 года, а также внедрение искусственного интеллекта для подбора вакансий. Все это позволит сделать социальную поддержку еще более доступной и персонализированной.