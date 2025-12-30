Шествие новогодних персонажей и ярмарки с ароматными угощениями! Какая атмосфера царит на улицах Беларуси?

Атмосфера праздника – по всей стране! В Бресте зажгли главную елку области: вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой праздничную иллюминацию включили тысячи горожан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади областного центра развернулась рождественская ярмарка с ароматными угощениями, появились гигантские световые фигуры и яркие фотозоны. Для жителей и гостей подготовили театрализованное представление с элементами фигурного катания и циркового шоу.

Сергей Лободинский, председатель Брестского городского исполнительного комитета: Хочется с хорошим настроением и задором зайти в 2026 год, чтобы показать, как мы не только хорошо работаем, но и умеем отдыхать, конечно.

Новый год, в первую очередь, это волшебство. Особенно для детей – они ждут Деда Мороза, ждут подарки. Новый год – это все-таки семейный праздник. И семья – прежде всего.

Зимнее волшебство наполнило и центр Гродно. На главной туристической улице города – Советской – прошло красочное шествие новогодних персонажей. В колонне участвовали около семи сотен человек, автомобильные сани и даже настоящие конные экипажи. Деды Морозы, Снегурочки, снеговики, Снежная королева создали атмосферу настоящей сказки.

Традиционной интригой вечера стало появление главного зимнего волшебника региона. Вертолет, задуманный организаторами, использовать не удалось из-за погоды, поэтому Дед Мороз с внучкой прибыл в сияющей карете, запряженной символом наступающего года – красной огненной лошадью.