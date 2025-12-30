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Шествие новогодних персонажей и ярмарки с ароматными угощениями! Какая атмосфера царит на улицах Беларуси?

30 декабря 2025 07:29
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Атмосфера праздника – по всей стране! В Бресте зажгли главную елку области: вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой праздничную иллюминацию включили тысячи горожан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шествие новогодних персонажей и ярмарки с ароматными угощениями! Какая атмосфера царит на улицах Беларуси?-2

На площади областного центра развернулась рождественская ярмарка с ароматными угощениями, появились гигантские световые фигуры и яркие фотозоны. Для жителей и гостей подготовили театрализованное представление с элементами фигурного катания и циркового шоу.

Шествие новогодних персонажей и ярмарки с ароматными угощениями! Какая атмосфера царит на улицах Беларуси?-4

Сергей Лободинский, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
Хочется с хорошим настроением и задором зайти в 2026 год, чтобы показать, как мы не только хорошо работаем, но и умеем отдыхать, конечно. 

Шествие новогодних персонажей и ярмарки с ароматными угощениями! Какая атмосфера царит на улицах Беларуси?-6

Новый год, в первую очередь, это волшебство. Особенно для детей – они ждут Деда Мороза, ждут подарки. Новый год – это все-таки семейный праздник. И семья – прежде всего.

Шествие новогодних персонажей и ярмарки с ароматными угощениями! Какая атмосфера царит на улицах Беларуси?-8

Зимнее волшебство наполнило и центр Гродно. На главной туристической улице города – Советской – прошло красочное шествие новогодних персонажей. В колонне участвовали около семи сотен человек, автомобильные сани и даже настоящие конные экипажи. Деды Морозы, Снегурочки, снеговики, Снежная королева создали атмосферу настоящей сказки. 

Традиционной интригой вечера стало появление главного зимнего волшебника региона. Вертолет, задуманный организаторами, использовать не удалось из-за погоды, поэтому Дед Мороз с внучкой прибыл в сияющей карете, запряженной символом наступающего года – красной огненной лошадью.

Шествие новогодних персонажей и ярмарки с ароматными угощениями! Какая атмосфера царит на улицах Беларуси?-10

Мне все очень понравилось, а шествия просто прекрасные.

Шествие новогодних персонажей и ярмарки с ароматными угощениями! Какая атмосфера царит на улицах Беларуси?-12

Впечатления восхитительные. Все очень красиво, здорово, волшебно и празднично.

Шествие новогодних персонажей и ярмарки с ароматными угощениями! Какая атмосфера царит на улицах Беларуси?-14

Дорогие наши, чудесные, замечательные белорусы, мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!

После яркого шествия елка на площади Советской засияла сотнями огней, а праздничная иллюминация озарила весь город.

# Новый год

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