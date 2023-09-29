Райские пейзажи, пышные букеты и натюрморты. Посмотрите, какую вышивку создаёт мастерица из Спорово

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сегодня нас ожидает встреча с настоящей волшебницей, но всех секретов раскрывать не буду.

Добрый день вам, гости дорогие! Заходите на наш споровский деревенский подворок.

Полесье – кладезь талантов. Среди них и наша героиня – Мария Николаевна Прокурат. Вышивает крестиком, словно пишет картины. В бывшем – культработник, сегодня – счастливая бабушка. Чудо-рукодельница родилась на берегу Споровского озера. Оно – как глоток вдохновения.

В семье у мастерицы было 10 детей! Она у родителей седьмая, фартовая. К труду и хозяйству приучена с малых лет. До мелиорации, когда все утопало в болотах, огороды и поля были за озером. Лошадей и коров перевозили на лодках. Отец был знатным рыбаком и лесничим и привил любовь к природе, а мама – к красоте.

Мария Прокурат, мастер по вышивке:

Мама села вышивать – я сразу к ней под бочок и на швейной машинке шила халатики, платьица. Каждый год на Пасху у нас было новое платье обязательно. Маленькие кусочки ткани, которые оставались от платьев, мама давала мне. Тогда игрушек особо не было, поэтому я из этих тряпочек себе делала куклы.

Любовь в каждом стежке. Спустя время стали появляться радужные салфетки, картины, подушки, рушники. Сегодня дом Марии Николаевны напоминает корзинку даров и этномузей. Райские пейзажи, благородные лошадки, пышные букеты, вкусные натюрморты. Яркая палитра заряжает и источает добро, ведь все сделано от души. Кудеснице удается передать тончайшие блики и оттенки. Невольно чувствуешь шум моря, аромат березовой рощи и наполняешься светом.

Мария Прокурат:

Умею крестиком и гладью, меня мама научила. Даже мережку сама делала. Кружева самодельные.

– Настолько аккуратно!

– Потому что люблю. Это для меня как лечебная физкультура. Я люблю свою деревню, люблю всех людей.

– То есть если бы вам предложили в Италию на южный берег, не поехали бы?

– И никуда не езжу. Если мне ничего не делать – только вышивать.

Большой формат – широкая душа. Вот и сейчас рождаются солнечные герберы. Цветы – главная муза, оттого вокруг оранжерея! Что-то берет из журналов, что-то придумывает сама. Друзьям и знакомым никогда не отказывает. Если попросят вышить рушник на свадьбу или салфетку для дома, с радостью выполнит заказ. А вот с домашними панно расставаться не готова – они уже как дети.

Мария Прокурат:

Этих девочек мне захотелось вышить, потому что они мне напоминают таких девочек-паненочек, а я сама по-уличному Панова, по-деревенски. Вот я, наверное, себя и представляю молодой, красивой.

В доме культуры мастерица вела кружок по вышивке и обучала народному искусству. Когда была хореографом, вдохнула новую жизнь в костюмы фольклорного ансамбля. Старинные рубахи в буквальном смысле расцвели, а на фартушках запели птицы. Магия орнамента, эстетика во всем. Устроим примерочку по-полесски.

Анастасия Макеева:

Преображение – прямо хочется идти и танцевать вашу польку споровскую. Мария Прокурат:

И совсем другое настроение. Андарак – юбочка тканая. Конечно, они ткались очень давно, передаются из поколения в поколение. Анастасия Макеева:

И ведь в этих костюмах выезжают на фестивали. Представляют Спорово. Это такая визитка, получается.