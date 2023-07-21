Фарфоровые чернильницы, деревянные утюги и первые белорусские деньги. Супруги сделали музей антиквариата в квартире

Место встречи изменить нельзя. Приключения в Слониме немыслимы без визита к семье Анищик. Более 40 лет супруги Нина Михайловна и Валерий Петрович собирали раритеты с душой, а потом открыли музей в собственной квартире на улице Брестской. Такого чуда вы еще не видели. Выставка коллекции «Добрые простые вещи» – как письмо в прошлое. Вооружаемся перьевыми ручками, вдохновеньем – и вперед.

Нина Анищик, коллекционер:

Когда я беру в руки вот такую чернильницу, мне всегда представляется картина – Татьяна пишет письмо Онегину: я вам пишу, чего же боле... Я когда ходила в школу, то у нас на каждой парте стояли вот такие чернильницы.

Шиком особым считались чернильницы фарфоровые. Это чернильница-непроливашка, потому что, если там чернила налиты, переворачиваешь ее, а чернила сюда затекает, тут полость.

Собирательство – дело заразительное. Родственники и знакомые активно помогают пополнять банк старины. Здесь согревает каждый экспонат. Фотоаппараты, патефоны, самовары, керосиновые лампы, часы, канделябры. Перечислять можно долго. Отдельная тема – реликвии Первой и Второй мировых войн. Каждый найдет свой интерес, но никто не останется равнодушным к ретро-утюжкам. Более 300 важных персон заняли почетное место на полках. От дерева до электро-. История с огоньком.

Нина Анищик:

В Древнем Китае применяли утюги что-то типа этого. То ли черпачок, кастрюлька с ручкой. Туда или угли раскаленные засыпали, или раскаленный песок, или кипяток даже заливали, а потом расстилали ткань и утюжили.

Это утюги угольные – трубачи. Это фактически печка с трубой.

Это изображение Льва Николаевича Толстого, великого русского писателя, который был предан анафеме церковью. А что такое анафеме придать? Гореть тебе в геенне огненной.

– Наверное, после выхода такого утюга Лев Толстой принципиально ничего не гладил.

Настоящий клад. Деньги разных времен – золотой хит коллекции. Царские, советские, белорусские, «зайчики» и купоны. Волна ностальжи накроет каждого туриста. Сектор приз на барабане. Анастасия Макеева, корреспондент:

Это настоящее искусство, царские.

Нина Анищик:

Конечно, деньги Российской империи. Это годовая зарплата квалифицированного рабочего. На эту зарплату рабочий содержал семью, жену, троих, а то и четверых детей. И эти деньги подлежали обмену на золото в любом банке.

– Это отдушина для многих, звериное царство.

– Да, первые белорусские деньги.

– А самый мощный – это зубрик.

– Да, и он дольше всех этих банкнот действовал. Зубр продержался до 1998 года.