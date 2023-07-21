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Фарфоровые чернильницы, деревянные утюги и первые белорусские деньги. Супруги сделали музей антиквариата в квартире

21 июля 2023 11:14
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Место встречи изменить нельзя. Приключения в Слониме немыслимы без визита к семье Анищик. Более 40 лет супруги Нина Михайловна и Валерий Петрович собирали раритеты с душой, а потом открыли музей в собственной квартире на улице Брестской. Такого чуда вы еще не видели. Выставка коллекции «Добрые простые вещи» – как письмо в прошлое. Вооружаемся перьевыми ручками, вдохновеньем – и вперед.

Фарфоровые чернильницы, деревянные утюги и первые белорусские деньги. Супруги сделали музей антиквариата в квартире-1

Нина Анищик, коллекционер:
Когда я беру в руки вот такую чернильницу, мне всегда представляется картина Татьяна пишет письмо Онегину: я вам пишу, чего же боле... Я когда ходила в школу, то у нас на каждой парте стояли вот такие чернильницы.

Фарфоровые чернильницы, деревянные утюги и первые белорусские деньги. Супруги сделали музей антиквариата в квартире-4

Шиком особым считались чернильницы фарфоровые. Это чернильница-непроливашка, потому что, если там чернила налиты, переворачиваешь ее, а чернила сюда затекает, тут полость.

Фарфоровые чернильницы, деревянные утюги и первые белорусские деньги. Супруги сделали музей антиквариата в квартире-7

Собирательство – дело заразительное. Родственники и знакомые активно помогают пополнять банк старины. Здесь согревает каждый экспонат. Фотоаппараты, патефоны, самовары, керосиновые лампы, часы, канделябры. Перечислять можно долго. Отдельная тема – реликвии Первой и Второй мировых войн. Каждый найдет свой интерес, но никто не останется равнодушным к ретро-утюжкам. Более 300 важных персон заняли почетное место на полках. От дерева до электро-. История с огоньком.

Фарфоровые чернильницы, деревянные утюги и первые белорусские деньги. Супруги сделали музей антиквариата в квартире-10

Нина Анищик:
В Древнем Китае применяли утюги что-то типа этого. То ли черпачок, кастрюлька с ручкой. Туда или угли раскаленные засыпали, или раскаленный песок, или кипяток даже заливали, а потом расстилали ткань и утюжили.

Фарфоровые чернильницы, деревянные утюги и первые белорусские деньги. Супруги сделали музей антиквариата в квартире-13

Это утюги угольные трубачи. Это фактически печка с трубой.

Фарфоровые чернильницы, деревянные утюги и первые белорусские деньги. Супруги сделали музей антиквариата в квартире-16

Это изображение Льва Николаевича Толстого, великого русского писателя, который был предан анафеме церковью. А что такое анафеме придать? Гореть тебе в геенне огненной.
Наверное, после выхода такого утюга Лев Толстой принципиально ничего не гладил.

Фарфоровые чернильницы, деревянные утюги и первые белорусские деньги. Супруги сделали музей антиквариата в квартире-19

Настоящий клад. Деньги разных времен – золотой хит коллекции. Царские, советские, белорусские, «зайчики» и купоны. Волна ностальжи накроет каждого туриста. Сектор приз на барабане.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Это настоящее искусство, царские.

Фарфоровые чернильницы, деревянные утюги и первые белорусские деньги. Супруги сделали музей антиквариата в квартире-22

Нина Анищик:
Конечно, деньги Российской империи. Это годовая зарплата квалифицированного рабочего. На эту зарплату рабочий содержал семью, жену, троих, а то и четверых детей. И эти деньги подлежали обмену на золото в любом банке.

Фарфоровые чернильницы, деревянные утюги и первые белорусские деньги. Супруги сделали музей антиквариата в квартире-25

– Это отдушина для многих, звериное царство.
– Да, первые белорусские деньги.
– А самый мощный это зубрик.
– Да, и он дольше всех этих банкнот действовал. Зубр продержался до 1998 года.

Фарфоровые чернильницы, деревянные утюги и первые белорусские деньги. Супруги сделали музей антиквариата в квартире-28

Побывать в царстве прошлого легко – достаточно заранее созвониться с хозяевами и договориться на экскурсию. Слушать их рассказы – одно удовольствие.

# Музей # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

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