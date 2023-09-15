Льномялка, ходники, гарузка – всё это использовали наши прабабушки. Устроили этнотур по белорусской хате в Чеботовичах

Анастасия Макеева, корреспондент:

Мы продолжаем наматывать километры и собирать для вас урожай эмоций. Такой же яркий, как это поле с подсолнухами. Подарим счастливый билет в Буда-Кошелево.

Рады приветствовать вас на чеботовичской земле, в центре народного творчества. Я приглашаю вас пройти в наш музей.

Белорусская сказка. Этот чудесный дом когда-то был жилым. В 2014-м его выкупили и сделали этномузей. Знакомиться с жизнью предков здесь – одно удовольствие. Все экспонаты – местные-известные. Лукошко традиций.

Елена Шевченко, основатель Чеботовичского центра народного творчества:

У нас расположены соломорезки, кормоизмельчатели. Как говорили, вот ножи, она измельчалась. Потом на фермах стояли такие соломорезки, все это запаривалось горячей водой. Добавлялась мука какая-то, и так кормили коров. Все у наших прабабушек было символично. Уют и красоту создавали своими руками. Эти инструменты помнят немало умельцев. Знакомимся с предметами быта.

Елена Шевченко:

В основном это собирал муж. У него была давно мечта, чтобы собрать, открыть музей у нас в деревне.

А вот это льномялка. Раньше в доме у женщины была. Лен сюда закладывали и мяли, чесали, вот чесалочки. Видите? Такие вот, с гвоздями.

– Это не гребешок для волос, прошу заметить.

– Нет, чтобы получилась вот такая кудель. И на самопрядочку пряли, и получались такие нитки.

Задолго до умной техники у хозяюшек были свои методы. Роль стиральной машины выполняла жлукта. Бочку без дна ставили на доски, забрасывали все грязное, присыпали древесной золой и заливали горячей водой. Вуаля! Кристальная чистота. Рушнички отбивали на речке пряниками. Жесткий лен становился послушным и чистым.

Елена Шевченко:

Лапти были основной обувью.

– Как в них ходили? Мне кажется, можно было такие мозоли себе натереть…

– Нет, когда они намокают, они мягкие становятся.

– То есть было комфортно, еще и массаж.

Анастасия Макеева:

Буквально про каждый экспонат можно рассказывать часами. Вот, например, при помощи такого инструмента делали ночевки. С такими коробами ходили по полю и засевали зерно, а при помощи такого пресса получали льняное масло. Так что все были сытыми, довольными и очень даже красивыми. Интересно, что название деревни Чеботовичи пошло от чеботарей, которые шили чеботы на славу. За заветными черевичками приезжали со всех уголков Гомельщины и не только.

Елена Шевченко:

Сапожки румынки назывались. Они из натурального меха сшиты, подбиты не гвоздиками – спичками. Когда в дождливую погоду ходишь, сыро, они разбухают и подошва еще крепче держится, не отклеивалась. Душевно... Мережки на окнах, картины, вышитые крестиком. Такое ощущение, что вернулся в детство к бабушке. Каждый предмет согревает, как пуховый платок. Встречает дорогих гостей матушка-печка. Кстати, здесь можно отведать белорусских гостинцев. Меню в лучших традициях. Пальчики оближешь!

Анастасия Макеева:

Здесь можно попробовать душистый белый хлеб и испить ароматного чайку на травах. А самое главное – увезти чеботовичские рецепты с собой и радовать близких. По соседству с кухней – уголок молодых. Стены украшают праздничные рушники, светлые и темные. Зеркальце – мастерства невесты. Как спряла и отбелила, такой и результат.

Елена Шевченко:

Этой колыске почти два века. Она сделана из лыка, коры липы. Она выпарена, выглажена, отшлифована, чтобы детки нигде не поранились, и сшита лыком. Раньше кровати были – это мастера делали. Где-то резные были. Клались доски или шалевка, и наматрасники делались. Наматрасники тоже шились льняные, на лето набивались сеном духмяным. А на зиму все вытряхивали, просушивали, набивали соломой, потому что солома пористая, она держит тепло.

Накрахмаленные подушки, яркие ходники. Хатка – просто загляденье. Лучшая фотозона в стиле фольк. Главное, чтобы костюмчик сидел. В чеботовичский строй входила льняная сорочка с вышивкой, шерстяная юбка в клетку, она же андарак, фартушок и гарузка – цветочный платок из шерстяных нитей. Здесь можно примерить образ барышни-крестьянки и не только. Этот шкаф – находка для стиляг. Модный приговор и привет из разных эпох.

Елена Шевченко:

Это платьице уже где-то 1970-х годов.

– В таких на танцы ходили?

– Да. Вот школьная форма, галстук, как раньше был, фартушок.

– Пока дети готовятся к новому учебному сезону, могут посмотреть, как раньше ходили их родители.

– Вот где-то 1930-1940-е годы, крепдешин такой был.

– Очень даже стильно. И сегодня так можно пойти. Например, туристы захотят сфотографироваться. Разрешаете надеть платье?

– Разрешаем!

– Ух ты!

Горячо! Фасон выбрали – можно и на вячорку, где задавали ритмы гармонисты. Обратите внимание: инструмент ручной работы с деревянными клавишами! Праздник на всю деревню! Особенно на Колядки, Масленку, Купалье и дальше по народному календарю. Музыкальная техника кого-то удивит, а у кого-то пробудит нотки ностальжи.

Елена Шевченко:

Здесь, как видите, были в моде потом радиолы. Вот первый телевизор «Волхов». Ну а это уже 1970-е годы, молодежь ходила с приемниками по улице. Не каждый мог себе позволить купить первоначально и телевизор, и радиолу. Если в деревне кто-то купил телевизор, то соседи, округа там собирались. На полу сидели и все смотрели этот телевизор.

Сувенирка – приятный бонус этноэкспедиции. Расписные тарелки, изысканные украшения, забавные куклята из чулок и синтепона. Подарки – просто космос. Все желающие могут взять уроки у профи, создать ляльку-оберег или игрушку-амигуруми. Творите на радость.

Наталья Паращенко, заведующая Чеботовичским центром народного творчества:

Куколки не шьются иголками, ножницами не режутся, а мотаются только на узлики, ниточки сматываются. Очень легко делаются.

Это куколка-семья, она сделана на дубовом столбике. Это идет как мужчина. А уже мать и детки на мужчине, то есть он несет на себе всю семью как оберег, символ крепкой семьи.

Наталья Гайнудинова, мастер народных художественных промыслов:

Эти игрушки к нам пришли из Японии. Это очень давняя японская техника. Это для тех, кто любит много считать, потому что здесь нужно каждый столбик, каждую петельку посчитать и каждый рядочек в том числе. Техникой этой я начала заниматься ради детей. Я многодетная мама, у меня семеро деток, они все любят игрушки. Туристам тоже очень много расходится игрушек. Мы ездим на выставки разные, на фестивали.

Во дворике – вальс цветов. В центре народного творчества знают толк в красоте и обрядах. На зеленой лужайке расписывают молодых, а зимой колоритное местечко превращается в резиденцию Деда Мороза. Каждый сезон особенный. Наполняйтесь и впечатляйтесь.