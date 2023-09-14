Уникальные лошадки живут в агроусадьбе около Буда-Кошелёво. Рассказываем, почему вам нужно там побывать

Здравствуй! Дима, дай бусю! Вот так! И я тебя люблю! Дима красивый, хороший!

Галопом в деревню Особино! Лучший релакс по-деревенски в компании благородных. Об этом не понаслышке знает Наталья Никонович. В седле с 13 лет. Кандидат в мастера спорта по конному троеборью, юрист, счастливая владелица агроусадьбы, фанат своего дела.

Страсть к лошадям разделила с дочкой-ветеринаром и сыном. Теперь семейным бэндом дарят счастье туристам. Про своих фаворитов хозяйка может рассказывать часами. Кстати, их мордашки украшают тетради, журналы и бренды постельного белья. Льномялка, ходники, гарузка – все это использовали наши прабабушки. Устроили этнотур по белорусской хате в Чеботовичах (подробности).

Наталья Никонович, владелица агроусадьбы:

Это Соболь – племенной жеребец орловской рысистой породы. Порода является гордостью России. Граф Орлов за прародителя этой породы, родоначальника, белоснежного арабского жеребца Сметанку отдал в свое время годовой бюджет всего конного завода – это 50 тысяч рублей серебром. В то время корова стоила всего два рубля. Восхитительные лошади, добронравные очень, пригодные к любой работе. Породе уже 250 лет. Эти лошади выводились для быстрого бега в экипажах, потому что раньше ездили именно в экипажах. И ценились они за способность бежать рысью.

14 голов живут с комфортом. Уход 24 на 7 и нелегкий труд компенсирует любовь и преданность грациозных. Среди особенных – торийская упряжная порода. Выведена в эстонском городе Тори. Самая изящная среди тяжеловозов. Таких красоток, как Бикта, в Беларуси всего три. Причем две – у нашей хозяйки.

Хороша не только для прогулок, но и в иппотерапии. О пользе верховой езды писал еще Гиппократ. Она показывает отличные результаты в лечении у деток с ДЦП и аутизмом, а также постинсультных больных. Помогает восстановить силы и достичь гармонии.

Ложись. Браво! Лечь для лошади в присутствии человека тяжело психологически. На лошадь охотятся в дикой природе хищники, поэтому быть на ногах, быть начеку для нее жизненно необходимо и важно. Если лошадь лежит в вашем присутствии, значит она доверяет вам больше, чем себе. Анастасия Макеева, корреспондент:

Рассказывайте нам про своего бандита.

Наталья Никонович:

Это Дима. На самом деле по паспорту он Диплом. Шетлендский пони, но мы его перекрестили в Димона. И теперь он Дима. Приехал из Москвы. Конь дрессированный, участвует во множестве фотосессий, конечно же, общий любимец. И дети, и взрослые без ума от этого мимишного поняшки. На самом деле шетлендские пони очень вредные. Это рабочие лошади, они таскали вагонетки с углем в шахтах. Обращались с ними не очень, поэтому изначально выживали те, кто мог отжать еду у соседа и сачкануть в упряжке, поэтому порода имеет скверный характер, но наш Дима – исключение.

Романтик! В программе конные походы, катание на карете и в санях, ночевки в палатке и на сеновале, ужин у костра, а также лагерь для детей. Если вы никогда не катались верхом, опытные инструкторы помогут стать ближе к мечте и ощутить дух Дикого Запада.

Приезжайте, общайтесь, катайтесь. Наши лошади рады всем. В этом цейтноте дней мы порой забываем остановиться, мы не видим рассвета, мы не видим росу, мы не видим восхода солнца, пробегаем мимо заката. А лошади все это помогают нам увидеть.