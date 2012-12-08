Осторожно! С десятков домов в Гомеле могут упасть балконы

Новости Беларуси. Над жителями Гомеля нависла угроза. Падающие балконы не первый год представляют опасность для прохожих. Пока обходилось без жертв, однако, с каждым годом без ремонта состояние аварийных объектов ухудшается.

Жильцы одного из домов переписку с коммунальными службами вели 10 лет. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, но проблема пока не решена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для 86-летней Марии Павловны балкон долгое время был единственной возможностью подышать свежим воздухом, на улицу пенсионерка практически не выходит. Но несколько лет назад балкон окончательно отделился от стены дома и стал жить собственной жизнью. И такая история в каждой квартире.

Иван Чуксин:

Получили предписание от ЖЭУ, что на балкон опасно выходить, в связи с возможность его разрушения, поэтому мы балконом уже года три не пользуемся. А так до этого я своими силами восстанавливал лепку.

Запрет на посещение собственных балконов - результат полученный жильцами дома на седьмом году переписки. То есть коммунальным службам понадобилось 7 лет, чтобы понять: «балконы опасны». А тем временем кирпич и штукатурка регулярно летели вниз. От отдельных балконов сегодня осталось совсем немного. И вот на десятом, юбилейном, году переписки дело тронулось с мёртвой точки.

Александр Германов, главный инженер КЖРЭУП «Железнодорожное»:

Работы находятся на этапе производства работ. Заключен договор, подрядчик произвел подготовительные работы и приступает к работе по ремонту, сначала, кровли, потом по сносу балконов и их ремонту.

На самом объекте о грандиозных планах по ремонту напоминает лишь беспризорная куча пиломатериала. Кстати, балконы, официально признанные аварийными еще несколько лет назад, с улицы огородили только теперь. Видимо кто-то решил, что до этого они были опасны только жильцам, для прохожих риска не было.

Коммунальные службы формально обезопасили аварийный участок, оградив его полимерной лентой. Правда, она мало кого останавливает. Выбор здесь не велик: либо по колено в воде по проезжей части, либо по сухому, но с риском для жизни. Судя по натоптанной дороге люди выбирают сухие ноги.

Если взрослые игнорируют опасность, что говорить о детях! В нескольких метрах от дома детский сад и школа. Кстати, подобная ситуация в центре Гомеля не редкость. Балконы с явными признаками критического износа висят на десятках домов. Правда, на все балконы не хватило пока даже ограждающей полимерной ленты, не говоря уже о средствах на их ремонт.