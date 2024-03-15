«Логика Президента фундаментальна». Политолог рассказал о принципах создания Конституции Беларуси

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу во Дворце Независимости, которая приурочена к 30-летнему юбилею со дня принятия Конституции. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот говорят, что все познается в сравнении, а тем более в борьбе. Все познается в борьбе. Наша страна за себя ведет борьбу уже 30 лет. И мы побеждаем.