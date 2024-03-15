«Логика Президента фундаментальна». Политолог рассказал о принципах создания Конституции Беларуси

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу во Дворце Независимости, которая приурочена к 30-летнему юбилею со дня принятия Конституции. В гостях политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот говорят, что все познается в сравнении, а тем более в борьбе. Все познается в борьбе. Наша страна за себя ведет борьбу уже 30 лет. И мы побеждаем.
Петр Петровский, политолог:
Да. Вот почему эта борьба, я сегодня с утра пост написал, потом, когда уже ехал из Витебска в Минск после мероприятия, я послушал, что было на этом мероприятии. Я могу сказать один момент немаловажный: логика Президента фундаментальна. Написав пост сегодня утром, как это ни странно звучит, я чувствовал, что Президент скажет, что у Президента на душе. Потому что посыл, что Беларусь и белорусская Конституция исходит из преемственности с Советской Беларусью, что редакция 1994 года первая, которую делал Верховный Совет перестроечный, эта редакция очень сильно ментально была зависима от западных каких-то образцов, на которые молились, смотрели и прочее. Когда Президент пришел к власти, пришлось разбирать завалы и вывозить перестроечный мусор, чтобы укрепить страну. Вспомним, что они предлагали. Либерально-буржуазная система.
«Радикально трансформирует Конституцию». Вот какие правильные шаги сделал Президент – подробности здесь.