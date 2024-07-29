Купить абсолютно всё – чем удобны школьные базары?

Чуть больше месяца до начала нового учебного года. Родители, как правило, делятся на два типа – одни тянут до последнего, а другие беспокоятся о том, чтобы приобрести все необходимое задолго до первого звонка. О том, где купить школьные принадлежности, подобрать комфортную, стильную одежду и не прозевать ассортимент? Чем порадуют столовые и меню, где откроются новые школы и современные классы, как получить материальную помощь, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Школьные базары работают уже с середины июля, как бы намекая: пора. Чем такая форма продажи удобнее для покупателей?
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Для удобства родителей такая форма, как школьные базары, действительно является, наверное, самой приоритетной. Потому что в одном месте можно купить абсолютно все, что касается школьной формы, школьных принадлежностей, галантерею, обувь, спортивную одежду. Действительно, наши универмаги, в принципе, как каждый год – подготовились заранее, отработали моменты, учли обратную связь от покупателей. Всегда мы это делаем, действительно, это очень помогает в формировании ассортиментного перечня. Если отдельные родители еще не готовы приобрести, сегодня уже можно прийти, прицениться, ознакомиться с ассортиментом, посмотреть модели, что-то выбрать для себя. Можно приобрести те товары для школы, которые не требуют непосредственного присутствия ребенка. Поэтому приглашаем всех, активно работаем и готовы обеспечить самые комфортные условия для родителей и наших школьников для того, чтобы они с комфортом провели время на торговом объекте и приобрели все необходимое.
Ассортимент впечатляет – сколько моделей одежды для школьников предлагают белорусские производители – подробнее здесь.