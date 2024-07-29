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Ассортимент впечатляет – сколько моделей одежды для школьников предлагают белорусские производители?

29 июля 2024 19:28
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Чуть больше месяца до начала нового учебного года. Родители, как правило, делятся на два типа – одни тянут до последнего, а другие беспокоятся о том, чтобы приобрести все необходимое задолго до первого звонка. О том, где купить школьные принадлежности, подобрать комфортную, стильную одежду и не прозевать ассортимент? Чем порадуют столовые и меню, где откроются новые школы и современные классы, как получить материальную помощь, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Ассортимент, конечно, впечатляет: 180 моделей – для девочек, 160 – для мальчиков. Хватит этой линейки для того, чтобы удовлетворить запросы?

Ассортимент впечатляет – сколько моделей одежды для школьников предлагают белорусские производители?-1

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Действительно, хватит более чем. Я знаю, что родители, особенно учащихся начальной школы, покупают далеко не один комплект одежды, думаю, что детки средней школы в том числе. Поэтому ассортимент позволяет, в принципе, подобрать, как у нас дети сейчас модно говорят, луки, чтобы родителям было удобно, чтобы это была очень ноская одежда, была хороша в употреблении в части стирки, чистки, в том числе нравилась детям.

Купить абсолютно все – чем удобны школьные базары – подробнее здесь.

# Подготовка к школе # общество # Екатерина Забенько # Елена Нагорная

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