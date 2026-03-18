«М.@rt.контакт» готовится принять Могилев – на чем сделали акцент в 2026-м, рассказала Валентина Еренькова

Театральный фестивальный год 2026 открывает «М.@rt. контакт ». Это фестиваль для молодежи и молодежной критики. Площадка, где формируется новый взгляд на театральное движение. Молодое поколение может высказать свое впечатление, эмоции, свое понимание и внести что-то новое. А оценить все предложения смогут те, кто посвятил театру всю свою жизнь.

Валентина Еренькова, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Мы отмечаем 19-й театральный форум. А вообще с 2006 года он существует 20 лет. К сожалению, ковид немножко заставил посидеть дома, сделать паузу.

Юрий Царев, ведущий:

За 19 форумов уже воспитано неимоверное количество театральной молодежи. Кто эти люди сейчас в мире театра? Они остались, зацепились, закрепились, получили имена?

Валентина Еренькова:

В Могилевском театре есть эти актеры, которых уже можно назвать маститыми. Например, Кривонос Елена, одна из участниц спектакля по «Оставь его, я твоя невеста». Спектакль получил Гран-при на первом фестивале. И она же получила награду на «Золотом Витязе» за лучшую женскую роль. То есть проходит год, два, три – участие в следующем фестивале. По всей жизни, связанной с театром, она сегодня выросла в яркую, очень интересную актрису.