«М.@rt.контакт» готовится принять Могилев – на чем сделали акцент в 2026-м, рассказала Валентина Еренькова
Театральный фестивальный год 2026 открывает «М.@rt.контакт». Это фестиваль для молодежи и молодежной критики. Площадка, где формируется новый взгляд на театральное движение. Молодое поколение может высказать свое впечатление, эмоции, свое понимание и внести что-то новое. А оценить все предложения смогут те, кто посвятил театру всю свою жизнь.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валентина Еренькова, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.
Валентина Еренькова, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Мы отмечаем 19-й театральный форум. А вообще с 2006 года он существует 20 лет. К сожалению, ковид немножко заставил посидеть дома, сделать паузу.
Юрий Царев, ведущий:
За 19 форумов уже воспитано неимоверное количество театральной молодежи. Кто эти люди сейчас в мире театра? Они остались, зацепились, закрепились, получили имена?
Валентина Еренькова:
В Могилевском театре есть эти актеры, которых уже можно назвать маститыми. Например, Кривонос Елена, одна из участниц спектакля по «Оставь его, я твоя невеста». Спектакль получил Гран-при на первом фестивале. И она же получила награду на «Золотом Витязе» за лучшую женскую роль. То есть проходит год, два, три – участие в следующем фестивале. По всей жизни, связанной с театром, она сегодня выросла в яркую, очень интересную актрису.
Александра Каштанова, ведущая:
Форуму 20 лет. Меняется ли театр? Молодежь, возможно, хочет чего-то другого, зритель просит новых прочтений, или классика остается неизменной?
Валентина Еренькова:
Мне чем нравится фестиваль [в 2026 году– прим. ред.], он сделал акцент на классике и на военной тематике, и я считаю, что это очень правильно, потому что мы сегодня должны об этом говорить и помнить, что с нами было, через что мы прошли, чтобы не повторять. И всегда знать о том, что мы должны за свое будущее, за свой суверенитет бороться.
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