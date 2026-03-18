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Захарова: Макрон озадачился вопросом, будет ли к нему применен венесуэльский сценарий

18 марта 2026 08:14
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Захарова: Макрон озадачился вопросом, будет ли к нему применен венесуэльский сценарий-0

Слова президента США Дональда Трампа о потенциальном варианте для его коллеги из Франции Эмманюэля Макрона лишиться в скором времени поста могли подтолкнуть французского лидера задаться вопросом о возможности повторения венесуэльского или иранского сценариев на этот раз для него. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Ранее Трамп в ходе обсуждения отказа Макрона поддержать возможные военные действия Вашингтона в Ормузском проливе отметил, что Макрон скоро лишится своей должности.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Мария Захарова

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