Захарова: Макрон озадачился вопросом, будет ли к нему применен венесуэльский сценарий

Слова президента США Дональда Трампа о потенциальном варианте для его коллеги из Франции Эмманюэля Макрона лишиться в скором времени поста могли подтолкнуть французского лидера задаться вопросом о возможности повторения венесуэльского или иранского сценариев на этот раз для него. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Ранее Трамп в ходе обсуждения отказа Макрона поддержать возможные военные действия Вашингтона в Ормузском проливе отметил, что Макрон скоро лишится своей должности.

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