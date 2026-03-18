Дзиодзина: реакция с ростом цен на топливо подсветила, кто из политиков более уязвим перед лицом обстоятельств

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Ближневосточный конфликт продолжает вносить серьезные коррективы на политическом контуре. Затруднение логистики по Ормузскому проливу неизбежно привело к тому, что взлетели цены на топливо и уже вполне очевидно, что экономика даже сильных стран не справляется с этим вызовом. Как в таком случае размышляют прагматики?

Очевидно, что обновляют стратегию своего поведения, дабы хоть как-то смягчить урон. Менее адаптивные медлят. Наивные или не прагматичные до последнего делают вид, что проблемы нет. Так, например, цепная реакция с ростом цен на топливо подсветила, кто из политиков в большей степени уязвим перед лицом обстоятельств. Несмотря на то, что проблемная ситуация возникла при непосредственном участии США, очевидно, что к подобным последствиям их экономика не была готова и необходимость искать способы справиться с ростом цен на топливо там приходится, как и всем.

Безусловно, как у прямого участника конфликта на Ближнем Востоке в их руках больше возможностей деэскалации и, как следствие, разблокировки Ормузского пролива. Но раз уж от своих изначальных мотивов там отступать не готовы, то в качестве альтернативного варианта стало выступать снижение санкций против российского топлива. Будет ли это временной мерой, как говорит Трамп, или окажется новым витком изменений мировой системы, посмотрим. Однако сегодня мы говорим о возможном решении актуальных проблем.