Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Ближневосточный конфликт продолжает вносить серьезные коррективы на политическом контуре. Затруднение логистики по Ормузскому проливу неизбежно привело к тому, что взлетели цены на топливо и уже вполне очевидно, что экономика даже сильных стран не справляется с этим вызовом. Как в таком случае размышляют прагматики?
Очевидно, что обновляют стратегию своего поведения, дабы хоть как-то смягчить урон. Менее адаптивные медлят. Наивные или не прагматичные до последнего делают вид, что проблемы нет. Так, например, цепная реакция с ростом цен на топливо подсветила, кто из политиков в большей степени уязвим перед лицом обстоятельств. Несмотря на то, что проблемная ситуация возникла при непосредственном участии США, очевидно, что к подобным последствиям их экономика не была готова и необходимость искать способы справиться с ростом цен на топливо там приходится, как и всем.
Безусловно, как у прямого участника конфликта на Ближнем Востоке в их руках больше возможностей деэскалации и, как следствие, разблокировки Ормузского пролива. Но раз уж от своих изначальных мотивов там отступать не готовы, то в качестве альтернативного варианта стало выступать снижение санкций против российского топлива. Будет ли это временной мерой, как говорит Трамп, или окажется новым витком изменений мировой системы, посмотрим. Однако сегодня мы говорим о возможном решении актуальных проблем.
Алена Дзиодзина:
Иным путем пробуют двигаться страны ЕС. И несмотря на то, что именно этот регион оказался в числе наиболее проигравших стран в связи с ростом цен на топливо, мысль даже о временном снятии санкций против закупки российских ресурсов встречается с неприятием. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «ослабление санкций сейчас, по любой причине, будет неправильным», президент Европейского совета Антониу Кошта тоже посчитал, что подобные меры представляют угрозу для более глобальных целей ЕС. Более глобальных, чем прямая угроза экономической системе ЕС. Аналогичную позицию заняли Урсула фон дер Ляйен и нынешний президент Франции Эмануэль Макрон. По их мнению, сейчас еще «не то время».
Напомню, что США представляет собой крупнейшего игрока на мировом рынке и даже они готовы пойти на отмену санкций, в то время как страны ЕС претерпевают последствия. И все равно продолжают считать, что еще «не время». Парадокс.
Гибель Хаменеи, заявления лидеров ЕС – психолог проанализировала ситуацию на Ближнем Востоке.