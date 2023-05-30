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Как взрослые воплощают детские мечты? Ребят из Ивенецкого дома-интерната навестили руководители области

30 мая 2023 18:47
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Новости Беларуси. В преддверии дня защиты детей воспитанники Ивенецкого дома-интерната встречают гостей. И, конечно, не с пустыми руками. С собой добрые волшебники привезли приятные и полезные подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Как взрослые помогают воплощать детские мечты – узнала наш корреспондент Дарья Седун.  

Как взрослые воплощают детские мечты? Ребят из Ивенецкого дома-интерната навестили руководители области-1

Дарья Седун, корреспондент: 
Ухоженный газон, нарядные клумбы, фруктовые деревья. Ивенецкий дом-интернат встречает при полном параде. Здесь ребята с психофизическими особенностями осваивают школьную программу, занимаются творчеством, поют, танцуют. Условия для яркой и насыщенной жизни есть.  

Как взрослые воплощают детские мечты? Ребят из Ивенецкого дома-интерната навестили руководители области-4

Особенно весело в игровой комнате. Совсем недавно здесь появилась долгожданная обновка: руководство Минской области подарило ребятам очки виртуальной реальности.  

Подробности в видео.  

# Благотворительная акция # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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