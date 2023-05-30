Как взрослые воплощают детские мечты? Ребят из Ивенецкого дома-интерната навестили руководители области

Новости Беларуси. В преддверии дня защиты детей воспитанники Ивенецкого дома-интерната встречают гостей. И, конечно, не с пустыми руками. С собой добрые волшебники привезли приятные и полезные подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как взрослые помогают воплощать детские мечты – узнала наш корреспондент Дарья Седун.

Дарья Седун, корреспондент:

Ухоженный газон, нарядные клумбы, фруктовые деревья. Ивенецкий дом-интернат встречает при полном параде. Здесь ребята с психофизическими особенностями осваивают школьную программу, занимаются творчеством, поют, танцуют. Условия для яркой и насыщенной жизни есть.