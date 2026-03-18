В Беларуси отмечают День внутренних войск МВД

Служба бойцов внутренних войск – это ежедневный подвиг. Они стоят на страже мира и порядка, обеспечивая безопасность белорусов, защищая конституционный строй и территориальную целостность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Аношко, заместитель командира войсковой части 3310 по идеологической работе:

На современном этапе мы соответствуем всем последним тенденциям, реалиям. Учитываем ту обстановку, которая происходит в мире. И конечно главный упор в нашей работе сделан на профессиональную подготовку не только солдат, но в том числе и офицеров, военнослужащих по контракту.

20 % внутренних войск – это офицеры, 60 % – прапорщики и военнослужащие, проходящие службу по контракту, остальные – срочники. Каждый боец внутренних войск прошел специальный отбор. Даже после увольнения в запас каждый из них остается мощным мобилизационным ресурсом.