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В Беларуси отмечают День внутренних войск МВД

18 марта 2026 07:35
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Служба бойцов внутренних войск – это ежедневный подвиг. Они стоят на страже мира и порядка, обеспечивая безопасность белорусов, защищая конституционный строй и территориальную целостность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: внутренние войска способны выполнить любые задачи в самых сложных условиях.

В Беларуси отмечают День внутренних войск МВД-2

Сегодня внутренние войска – это боеспособное воинское формирование, оснащенное профессиональными кадрами, современной техникой и вооружением. Охрана общественного порядка, защита стратегических объектов, работа спецподразделений и усиление границ: бойцы выполняют задачи любой сложности. 

В Беларуси отмечают День внутренних войск МВД-4

Николай Аношко, заместитель командира войсковой части 3310 по идеологической работе:
На современном этапе мы соответствуем всем последним тенденциям, реалиям. Учитываем ту обстановку, которая происходит в мире. И конечно главный упор в нашей работе сделан на профессиональную подготовку не только солдат, но в том числе и офицеров, военнослужащих по контракту.

20 % внутренних войск – это офицеры, 60 % – прапорщики и военнослужащие, проходящие службу по контракту, остальные – срочники. Каждый боец внутренних войск прошел специальный отбор. Даже после увольнения в запас каждый из них остается мощным мобилизационным ресурсом.

# МВД Беларуси

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