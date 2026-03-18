Словацкие заправки столкнулись с нашествием польских водителей

В Европе разворачивается топливная миграция из-за остановок поставок нефти с Ближнего Востока. Словакия столкнулась с нашествием польских водителей, которые буквально смели горючее с заправок в приграничной зоне. Причиной ажиотажа стала разница в цене на дизель по обе стороны границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реакция Братиславы последовала незамедлительно. Правительство Фицо в ответ на «топливный туризм» готовит законопроект, который либо ограничит объемы продаж для иностранцев, либо установит для них более высокий ценник. Парадоксальная ситуация происходит в треугольнике Германия-Польша-Словакия. Пока поляки едут на юг за дешевым дизелем, их собственные АЗС на западе атакуют немцы. В приграничных с Германией районах уже вводят ограничения продажи «в одни руки». Власти рассматривают возможность ограничения экспорта, чтобы удержать ресурсы внутри страны. Однако подсчеты показывают, что остановить поток желающих заправиться по-дешевле будет сложно. Экономия на одном баке достигает 30 евро, что делает поездку за кордон экономически выгодной.