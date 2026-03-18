Верховный Суд Беларуси приступил к рассмотрению дела обвиняемого в геноциде Гецявичюса

Без срока давности. Генеральная прокуратура продолжает масштабную работу по установлению новых фактов о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сегодня, 18 марта, Верховный Суд приступил к рассмотрению уже седьмого уголовного дела в рамках расследования. Обвиняемый – Антанас Гецявичюс – его судят посмертно. Установлено, что уроженец деревни Йокуляй Клайпедского уезда возглавлял один из взводов первой роты 12-го охранного батальона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно материалам дела, Гецявичюс с начала дислокации на оккупированной территории БССР в составе полицейского формирования исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии. Действуя лично и отдавая приказы подчиненным, на территории Минска и Минской области (в Дзержинске, Слуцке и Слуцком районе) были расстреляны, повешены и погребены заживо не менее 6 тысяч человек, включая 31 ребенка.

Михаил Ковалев, старший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

После установления адреса его проживания в городе Эдинбурге, Шотландия, он был допрошен представителями американской стороны в присутствии сотрудника местной полиции. Он дал признательные показания о прохождении службы в 12-м батальоне, отрицая в то же время свое участие в казнях мирных граждан. Особенности британского правосудия на тот период не допустили привлечения его к ответственности за совершенное им преступление.

На этой неделе Беларусь вспоминает жертв Хатынской трагедии. 22 марта – эта дата стала символом памяти обо всех сожженных деревнях. На сегодня известно, что судьбу Хатыни повторили 290 населенных пунктов в Беларуси.

Отметим, до расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа официально считалось, что до тла вместе с жителями было сожжено 186 деревень. А всего за годы войны на территории нашей страны было уничтожено свыше 12,5 тысяч малых населенных пунктов.