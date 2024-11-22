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Белоусов: российская армия перемолола лучшие части ВСУ

22 ноября 2024 09:10
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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в зоне боевой ответственности группировки «Север» российские войска разгромили лучшие подразделения ВСУ, что ускорило продвижение и нарушило ход кампании 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

Он провел оперативное совещание, выслушал доклады командующих и провел проверку постановки боевой подготовки.

О выполнении поставленных боевых задач и использовании авиации, а также артиллерии и беспилотных летательных аппаратов отчитался командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин. Также Белоусов вручил государственные награды.

# Армия # Международная политика

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