Белоусов: российская армия перемолола лучшие части ВСУ

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в зоне боевой ответственности группировки «Север» российские войска разгромили лучшие подразделения ВСУ, что ускорило продвижение и нарушило ход кампании 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

Он провел оперативное совещание, выслушал доклады командующих и провел проверку постановки боевой подготовки.

О выполнении поставленных боевых задач и использовании авиации, а также артиллерии и беспилотных летательных аппаратов отчитался командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин. Также Белоусов вручил государственные награды.