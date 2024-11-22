WP: Рютте намерен убедить Трампа не уступать РФ

Генсек НАТО Марк Рютте намерен обсудить с избранным лидером США Дональдом Трампом стратегии мирного разрешения конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Washington Post.

По данным источников, Рютте может приехать к Трампу во Флориду, где обсудит «справедливый и прочный мир», который обеспечил бы безопасность Киева и не способствовал бы Москве.

Издание отмечает, что лидеры европейских стран рассматривают Рютте в качестве главного контактного лица в отношениях с США при Трампе и призвали к диалогу с новым президентом. Трамп, в свою очередь, полон решимости положить конец конфликту в Украине.

Ранее российский лидер Владимир Путин озвучил условия для урегулирования, включая вывод украинских войск из Донбасса и отказ Киева от вступления в НАТО.