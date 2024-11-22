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Telegraph: Зеленский изменил позицию по украинскому конфликту после победы Трампа

22 ноября 2024 10:09
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У Владимира Зеленского поменялась риторика по вопросу окончания конфликта в Украине, пишет Telegraph. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее он добивался полного вытеснения российских военнослужащих с украинской территории, но теперь он готов согласиться и на меньшее. Это журналисты связывают с победой Дональда Трампа на американских выборах.

В интервью Fox News Зеленский признался, что Украина не будет настолько сильной, для того чтобы военными методами возвратить Крым, и заявил о своем стремлении вернуть его дипломатическим путем.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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