Журналисты рассекретили план Германии на случай войны с Россией

ФРГ начала подготовку к масштабной войне. Об этом сообщило крупное немецкое издание. По его данным, бундесвер разработал секретный план «Германия» на случай боевого столкновения с Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе тысяча страниц, а большая часть информации засекречена. Однако авторам публикации удалось узнать, что в нем, в частности, содержится список зданий, объектов и учреждений, которые заслуживают особой защиты в случае боевых действий. А также перечень дорог и железнодорожных маршрутов, по которым десятки тысяч солдат, в том числе из армий стран НАТО, будут перебрасываться на восток.

Кроме того, бундесвер уже начал готовить предприятия и компании к возможной чрезвычайной ситуации. Некоторых сотрудников обучают вождению грузовиков, запасаются дизельными генераторами и составляют планы действий на случай кризиса. Уточняется, что Министерство бороны Германии считает документ незаконченным и открытым для дополнений.