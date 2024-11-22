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AFP: экстренное заседание Совета Украина – НАТО пройдет 26 ноября

22 ноября 2024 10:30
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Киев обратился с просьбой о встрече с НАТО после того, как новая российская ракета «Орешник» ударила по одному из предприятий в Днепропетровске. В связи с этим будет созвано экстренное заседание Совета Украина – НАТО 26 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AFP. Переговоры в Брюсселе пройдут на уровне послов.

Ранее, по словам лидера РФ Владимира Путина, Россия провела испытания ракеты «Орешник» в связи с ударами ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях. В Днепропетровске российские войска нанесли удар по производственному комплексу, выпускающему ракетное оборудование.

# Международная политика

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