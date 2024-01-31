Рачиловский про Карпанова: стишки провокационные записывал, а потом понял, что всё сошло на нет, и переобулся

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Кто поет на белорусском? Группа «Дрозды» каждые два-три месяца выпускает какой-то клип. Вопросы художественные, насколько это стеб или это действительно культура. Как вы думаете, кому доверить белорусское исполнение?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: В 2020 году, когда было важно видеть каждого человека, даже скрытые смыслы, намеки. В конце 2020 года «Дрозды» выпускают песню и клип «Стары, зыходзь», когда ходили наши ненормальные по улицам, говорили: «Уходи, уходи».

Никита Рачиловский:

Они говорили не про год, к сожалению, а про Главнокомандующего. И такой вот скрытый смысл подавали под видом Старого Нового года, и в том, что это люди творческие, им свойственно так себя вести, однозначно нельзя понять. Но потом мы видели интервью группы «Дрозды», Карпанова видели, как он на [ресурс признан экстремистским – прим. ред.] говорил, что для него кумир – Михалок, Ляпис Трубецкой и все остальные. Мы видели, что они писали. Им писали даже комментарии в социальных сетях «хорошая группа, но жалко ябатьки». На что сам Карпанов отвечал: «Вы вообще слушали песню? Поняли ее смысл?»

А когда война в Украине началась, какие они там стишки провокационные записывали… Да, белорусский, национальный, но это было в то время, когда все понимали скрытый смысл. И не нужно вот этих бчбшников прикрывать под видом того, что это творческие люди и мы их пытаемся внедрить в систему.

Карпанов в 2020 году решил оказать содействие, чтобы наш режим государственный пал, чтобы наша белорусская государственность пала. Потом понял, что протесты сходят на нет, взял, переобулся и сегодня делает вид, что он патриот, бегает с белорусским флагом, хотя в 2020 году все его посылы были направлены на то, чтобы в Беларуси бегали с БЧБ-тряпкой.

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