В Минске 26 февраля пройдут информационные встречи для желающих вступить в студотряды

Почти 18 тысяч студентов столичных вузов планируют трудоустроить предстоящим летом. Подготовку к трудовому семестру обсудили в Белорусском государственном медицинском университете городские власти с участием представителей БРСМ и крупных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в Минске рабочие места для молодежи готовы предложить более 200 организаций. В каждом районе – свой перечень. В целом это примерно 14 000 рабочих мест. Однако цифры пока неокончательные. Как показывает практика, во время трудового семестра предложения работы для студентов появляются и у других компаний. К слову, уже сформировано 10 студотрядов.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Каждый молодой человек от 14 лет в свободное от учебы либо работы время может трудоустроиться в составе студенческого отряда. Мы осуществляем трудоустройство по 7 направлениям деятельности: начиная от сервисных отрядов, заканчивая производственными студотрядами.