Пустовой: почему вышиванка считается каким-то штампом национализма? Это белорусское, и точка

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А вы не боитесь вышиванки?

Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Нет! Я в зеленой юбке! Евгений Пустовой:

А, на всякий случай, я понял. Скажите мне, пожалуйста, почему вышиванка считается каким-то штампом национализма? Когда мы говорим про наших братьев россиян, то это хохлома, а вот белорусский орнамент – уже что-то... Может, мы отдаем культуру врагам нашего государства? Поэтому они на этом спекулируют и превращают наши символы в символы протеста. Виктория Павлович:

Абсолютно точно это я хотела сказать. К сожалению, почему-то сейчас это так воспринимается. Но на самом деле наши бабушки с удовольствием вышивали всегда, когда это было возможно, ткали, носили элементы одежды, вышиванки.