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Пустовой: почему вышиванка считается каким-то штампом национализма? Это белорусское, и точка

31 января 2024 17:41
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
А вы не боитесь вышиванки?

Пустовой: почему вышиванка считается каким-то штампом национализма? Это белорусское, и точка-1

Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Нет! Я в зеленой юбке!

Евгений Пустовой:
А, на всякий случай, я понял. Скажите мне, пожалуйста, почему вышиванка считается каким-то штампом национализма? Когда мы говорим про наших братьев россиян, то это хохлома, а вот белорусский орнамент – уже что-то... Может, мы отдаем культуру врагам нашего государства? Поэтому они на этом спекулируют и превращают наши символы в символы протеста.

Виктория Павлович:
Абсолютно точно это я хотела сказать. К сожалению, почему-то сейчас это так воспринимается. Но на самом деле наши бабушки с удовольствием вышивали всегда, когда это было возможно, ткали, носили элементы одежды, вышиванки.

Пустовой: почему вышиванка считается каким-то штампом национализма? Это белорусское, и точка-4

Наталья Воронец, педагог-организатор Средней школы № 12 им. Героя Советского Союза И. К. Кабушкина г. Барановичи:
На нашей территории Беларуси было множество строев, которые имели свои уникальные костюмы и наряды. И соответственно, говорить, что вышиванка одна правильная, другая – нет, мы не можем, потому что они разные.

Евгений Пустовой:
Ну мы вообще говорим, что, фу, вышиванки – это национализм.

Виктория Павлович:
Это неправда, мы можем интерпретировать это под современную модель, я знаю множество…

Евгений Пустовой:
А зачем под современную модель? Вышиванка – это белорусское. Все, точка.

«Все исходит от Президента». Что такое белорусская самобытность – мнение (читайте здесь).

# Культурные традиции # общество # Евгений Пустовой

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