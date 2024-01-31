Пустовой: почему вышиванка считается каким-то штампом национализма? Это белорусское, и точка
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
А вы не боитесь вышиванки?
Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Нет! Я в зеленой юбке!
Евгений Пустовой:
А, на всякий случай, я понял. Скажите мне, пожалуйста, почему вышиванка считается каким-то штампом национализма? Когда мы говорим про наших братьев россиян, то это хохлома, а вот белорусский орнамент – уже что-то... Может, мы отдаем культуру врагам нашего государства? Поэтому они на этом спекулируют и превращают наши символы в символы протеста.
Виктория Павлович:
Абсолютно точно это я хотела сказать. К сожалению, почему-то сейчас это так воспринимается. Но на самом деле наши бабушки с удовольствием вышивали всегда, когда это было возможно, ткали, носили элементы одежды, вышиванки.
Наталья Воронец, педагог-организатор Средней школы № 12 им. Героя Советского Союза И. К. Кабушкина г. Барановичи:
На нашей территории Беларуси было множество строев, которые имели свои уникальные костюмы и наряды. И соответственно, говорить, что вышиванка одна правильная, другая – нет, мы не можем, потому что они разные.
Евгений Пустовой:
Ну мы вообще говорим, что, фу, вышиванки – это национализм.
Виктория Павлович:
Это неправда, мы можем интерпретировать это под современную модель, я знаю множество…
Евгений Пустовой:
А зачем под современную модель? Вышиванка – это белорусское. Все, точка.
«Все исходит от Президента». Что такое белорусская самобытность – мнение (читайте здесь).