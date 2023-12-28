Рачиловский: «Кокобай» оскорблял Президента. У нас что, нельзя блогеров задерживать?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: 11 раз удаляли канал, возможно, как-то связанный с ГУБОПиК, у меня удалили пять YouTube-каналов, заблокирован для iPhone Telegram-канал. И что делать? Я создаю каждый раз новый канал, он чуть-чуть набирает, потом его сразу в теневой бан, вали отсюда… И никак свою мысль не донести.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

А сколько раз удалили Telegram-канал или Instagram «Кокобай»? Сколько раз его задержали? А в 2020 году этот человек оказывал большое влияние на нашу молодежь и наше общество, призывал выходить на протесты, оскорблял Президента, поддержал забастовку Тихановской и сказал «давайте будем финансировать оппозиционные фонды». С этим человеком никто ничего не сделал, никаких видео с извинениями мы не увидели, он спокойно продолжает свое существование и таким образом показывает, что можно избежать правосудия. Если он избежал правосудия, значит, могут избежать и другие.

Пока мы не увидим показательную порку. Пока не увидим, что реальные люди, которые совершали преступления, понесли наказания…

Григорий Азаренок:

Но мы видим каждый день.