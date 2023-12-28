Рачиловский: «Кокобай» оскорблял Президента. У нас что, нельзя блогеров задерживать?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
11 раз удаляли канал, возможно, как-то связанный с ГУБОПиК, у меня удалили пять YouTube-каналов, заблокирован для iPhone Telegram-канал. И что делать? Я создаю каждый раз новый канал, он чуть-чуть набирает, потом его сразу в теневой бан, вали отсюда… И никак свою мысль не донести.
Григорий Азаренок предложил запретить продажу смартфонов детям до 18 – подробности.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
А сколько раз удалили Telegram-канал или Instagram «Кокобай»? Сколько раз его задержали? А в 2020 году этот человек оказывал большое влияние на нашу молодежь и наше общество, призывал выходить на протесты, оскорблял Президента, поддержал забастовку Тихановской и сказал «давайте будем финансировать оппозиционные фонды». С этим человеком никто ничего не сделал, никаких видео с извинениями мы не увидели, он спокойно продолжает свое существование и таким образом показывает, что можно избежать правосудия. Если он избежал правосудия, значит, могут избежать и другие.
Пока мы не увидим показательную порку. Пока не увидим, что реальные люди, которые совершали преступления, понесли наказания…
Григорий Азаренок:
Но мы видим каждый день.
Никита Рачиловский:
Там не было ни одного блогера, у которого полмиллиона подписчиков. У нас что, нельзя блогеров задерживать? Конечно же, правоохранительные органы работают прекрасно. Но, видя, как некоторые люди избегают правосудия, могу сказать, что это подрывает имидж, что все равны перед законом.
Григорий Азаренок:
Процитирую Караева: мы никуда не торопимся.
Никита Рачиловский:
Пока люди не поймут, что за один комментарий, за одно оскорбление можно понести ответственность, люди будут продолжать это делать и создавать новые аккаунты. Мне кажется, нужно ужесточать ответственность за слово в интернете и анонимность не должна быть преградой.
«Есть много интересных персонажей, которые переобулись». Никита Рачиловский о фуд-блогере «Кокобай» – читайте далее.