Лукашенко: белорусы – мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены

Белорусы – мирные люди, не хотят воевать, но и перед врагом головы склонять не намерены. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости 6 июля пригласили тех, кому доверено самое главное – безопасность страны. Cегодня эта ответственность особенно высока. Мир стремительно меняется. Во многих европейских государствах продолжается милитаризация, растут военные бюджеты, а вокруг Беларуси по-прежнему пытаются создавать образ внешней угрозы. На этом фоне вопросы обороны и подготовки профессиональных военных становятся вопросами сохранения суверенитета. Именно поэтому, подчеркнул Президент, по-настоящему независимой может быть только страна, которая способна защитить себя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши Вооруженные Силы, – главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.

Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия.

Я хочу, чтобы вы понимали. Мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их, чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты.

Однако повода почивать на лаврах нет. Наоборот, как показала недавняя проверка боеготовности войск, впереди огромнейший фронт работы. Убежден, вы понимаете это не хуже меня. У каждого из вас, особенно получивших звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания применения воинских подразделений по предназначению.

Сейчас обращаюсь к генералам. Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть – свое мирное и настоящее, и будущее.