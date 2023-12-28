Григорий Азарёнок предложил запретить продажу смартфонов детям до 18

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Может, запретить продавать смартфоны с выходом в интернет до 18 лет? Чтобы сидели, книжки читали, да и все.

Елена Кругликова, инженер по сметной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:

Я думаю, что это уже крайняя мера. Думаю, родителям нужно внимательнее следить за тем, что делают их дети в телефоне, какой контент смотрят, какими соцсетями пользуются и с кем переписываются.