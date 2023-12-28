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Григорий Азарёнок предложил запретить продажу смартфонов детям до 18

28 декабря 2023 11:00
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азарёнок предложил запретить продажу смартфонов детям до 18-1

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Может, запретить продавать смартфоны с выходом в интернет до 18 лет? Чтобы сидели, книжки читали, да и все.

Григорий Азарёнок предложил запретить продажу смартфонов детям до 18-4

Елена Кругликова, инженер по сметной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:
Я думаю, что это уже крайняя мера. Думаю, родителям нужно внимательнее следить за тем, что делают их дети в телефоне, какой контент смотрят, какими соцсетями пользуются и с кем переписываются.

Азаренок: если бы Telegram Треповой вовремя вскрыли, не было бы убийства. Член Молодежного парламента высказался – подробности.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Григорий Азарёнок # Елена Кругликова

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