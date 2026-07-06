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Страны НАТО начали активную подготовку к конфликту с Беларусью и Россией – СМИ

06 июля 2026 13:35
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Страны НАТО начали активную подготовку к войне с Беларусью и Россией. Об этом пишет крупнейшее американское издание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его данным, восточная граница Европы ускоренно милитаризируется, в том числе разрабатывается сценарий, по которому в случае конфликта им придется действовать самостоятельно, без помощи США.

Так, Финляндия развивает модель так называемой «тотальной обороны». Она предполагает мобилизацию почти 870 тысяч резервистов при населении чуть более 5,5 миллиона человек.

Сейчас Хельсинки тратит на военные нужды почти 3% ВВП, а в ближайшее десятилетие увеличит расходы до 5%. 

Страны НАТО начали активную подготовку к конфликту с Беларусью и Россией – СМИ-2

Польша делает ставку на бетонные барьеры, датчики, дроны и формирование одной из самых быстрорастущих армий в Европе. Проект «Восточный щит» стоимостью около 10 миллиардов евро в польском оборонном ведомстве уже назвали крупнейшим укреплением со времен Второй мировой войны.

Литва и другие страны Балтии на границе с Беларусью строят совместную оборонительную линию. В ход идут колючая проволока, бетонные «зубы дракона», противотанковые рвы и бункеры. Дополнительно безопасность региона планируют усилить за счет союзных сил. Так, к концу 2027 года Германия намерена разместить в Литве бригаду численностью около 5 тысяч человек.

# НАТО

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