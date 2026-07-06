Страны НАТО начали активную подготовку к конфликту с Беларусью и Россией – СМИ

Страны НАТО начали активную подготовку к войне с Беларусью и Россией. Об этом пишет крупнейшее американское издание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его данным, восточная граница Европы ускоренно милитаризируется, в том числе разрабатывается сценарий, по которому в случае конфликта им придется действовать самостоятельно, без помощи США.

Так, Финляндия развивает модель так называемой «тотальной обороны». Она предполагает мобилизацию почти 870 тысяч резервистов при населении чуть более 5,5 миллиона человек.

Сейчас Хельсинки тратит на военные нужды почти 3% ВВП, а в ближайшее десятилетие увеличит расходы до 5%.