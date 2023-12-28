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Минпром Беларуси реализует 6 комплексных проектов по поставкам в Экваториальную Гвинею

28 декабря 2023 06:38
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Шесть комплексных проектов по поставкам белорусской техники и оборудования планирует реализовать с Экваториальной Гвинеей Министерство промышленности. Соответствующие договоренности достигнуты во время недавнего официального визита Президента в эту республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минпром Беларуси реализует 6 комплексных проектов по поставкам в Экваториальную Гвинею-1

Сегодня Африка – один из наиболее многообещающих регионов мира, а Беларусь предлагает комплексные решения, которые включают весь спектр сопровождения. Речь идет о поставках и обслуживании техники и оборудования для механизации сельского хозяйства, электрификации, строительства, благоустройства и обеспечения пожарной безопасности. Напомним, накануне стало также известно, что белорусское диппредставительство будет открыто в Экваториальной Гвинее до 1 августа 2024 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров.

# Международное сотрудничество # общество

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