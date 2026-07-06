Белорусские батутисты завоевали 5 наград на этапе Кубка мира в Португалии

Белорусские батутисты традиционно громко заявляют о себе на международногй арене. Наши спортсмены завоевали 5 наград на четвертом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, соревнования завершились в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В индивидуальном зачете сразу две соотечественницы стали призерами планетарного форума – Екатерина Ершова получила за свое выступление 58 баллов 57 сотых и заняла первое место, Виолетта Бордиловская расположилась следом с небольшим отставанием.

У мужчин серебряный результат продемонстрировал Иван Литвинович. Также двукратный олимпийский чемпион в тандеме с Андреем Буйловым стали вторыми в синхронных прыжках. У женщин уверенную победу одержали Екатерина Ершова и Злата Миниахметова.