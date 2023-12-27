Марафон добра «Наши дети» продолжается. Без внимания не останется ни один маленький белорус

Новости Беларуси. Марафон добра и волшебства под названием «Наши дети» продолжает путешествие по стране. Ежедневно на маршруте добрых дел зажигаются новые огни внимания к самым маленьким и уязвимым, тем, кто больше остальных сейчас нуждается в заботе взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеканал СТВ приехал с подарками в один из детских домов Минска – подробности .

Новогодний экспресс путешествует по стране. Остановки – по требованию добра и внимания. В пассажирских вагонах – взрослые волшебники. В багаже – подарки и сладости. У телеканала СТВ также проложен свой маршрут. Воспитанники минского детского дома № 5 – те, кто всегда в объективе нашей заботы. А нынешний благотворительный марафон – дополнительная возможность встретиться с давними друзьями.

Саша Василевский – один из 56 воспитанников детского дома. Несмотря на юный возраст, понимает, что дорога, которая привела сюда каждого ребенка, не из гладких и безухабистых. Поэтому и желания у детей, обделенных родительской заботой, просты и понятны.

Им многого не надо – уже с раннего детства они понимают ощутимую разницу между холодом души и ее теплом. Проект «Наши дети» – возможность для взрослых растопить льдинки в сердцах ребят. Внимание, подарки и, конечно, сладости – волшебство новогоднего часа в действии. Гирлянда добра и взаимопомощи зажжена и ежедневно украшается новыми огнями.

Наталья Кочанова поздравила воспитанников социально-педагогического центра в Минске: «Такая была чудесная встреча!» Подробности.

Забота и внимание – всем без исключения. Особенно – самым маленьким. Новорожденных белорусов в РНПЦ «Мать и дитя» навестил сегодня глава министерства здравоохранения. Разумеется, с презентами.

А Дедом Морозом для деток из социально-педагогического центра Оршанского района стал сегодня министр обороны. В подарок ребятам – сладости и концерт заслуженного коллектива нашей страны «Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси». Артисты подготовили насыщенную праздничную программу.