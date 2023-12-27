Марафон добра «Наши дети» продолжается. Без внимания не останется ни один маленький белорус
Новости Беларуси. Марафон добра и волшебства под названием «Наши дети» продолжает путешествие по стране. Ежедневно на маршруте добрых дел зажигаются новые огни внимания к самым маленьким и уязвимым, тем, кто больше остальных сейчас нуждается в заботе взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О встречах и атмосфере дня в материале наших корреспондентов.
Новогодний экспресс путешествует по стране. Остановки – по требованию добра и внимания. В пассажирских вагонах – взрослые волшебники. В багаже – подарки и сладости. У телеканала СТВ также проложен свой маршрут. Воспитанники минского детского дома № 5 – те, кто всегда в объективе нашей заботы. А нынешний благотворительный марафон – дополнительная возможность встретиться с давними друзьями.
Телеканал СТВ приехал с подарками в один из детских домов Минска – подробности.
Саша Василевский – один из 56 воспитанников детского дома. Несмотря на юный возраст, понимает, что дорога, которая привела сюда каждого ребенка, не из гладких и безухабистых. Поэтому и желания у детей, обделенных родительской заботой, просты и понятны.
Им многого не надо – уже с раннего детства они понимают ощутимую разницу между холодом души и ее теплом. Проект «Наши дети» – возможность для взрослых растопить льдинки в сердцах ребят. Внимание, подарки и, конечно, сладости – волшебство новогоднего часа в действии. Гирлянда добра и взаимопомощи зажжена и ежедневно украшается новыми огнями.
Наталья Кочанова поздравила воспитанников социально-педагогического центра в Минске: «Такая была чудесная встреча!» Подробности.
Забота и внимание – всем без исключения. Особенно – самым маленьким. Новорожденных белорусов в РНПЦ «Мать и дитя» навестил сегодня глава министерства здравоохранения. Разумеется, с презентами.
А Дедом Морозом для деток из социально-педагогического центра Оршанского района стал сегодня министр обороны. В подарок ребятам – сладости и концерт заслуженного коллектива нашей страны «Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси». Артисты подготовили насыщенную праздничную программу.
Минобороны подготовило подарки для детей из Социально-педагогического центра Оршанского района – подробности.
Новогодняя сказка пришла в гости и к воспитанникам Богушевского дома-интерната. Поздравить ребят приехала внушительная делегация: министр труда и соцзащиты, представители Белорусского детского фонда, профсоюзов работников госучреждений и строительной сферы, руководители центров социального обслуживания, молодежный актив. В качестве подарка ребятам преподнесли плазменный телевизор и денежные сертификаты на улучшение материально-технической базы учреждения.
Ирина Костевич навестила воспитанников дома-интерната в Витебской области – подробности.
После новогоднего представления для гостей провели экскурсию. В доме-интернате заботятся о 250 ребятах. Здесь постоянно модернизируется безбарьерная среда, созданы все условия для комфортного проживания, медицинского обслуживания, обучения и адаптации детей и молодых людей с инвалидностью.
Уделить внимание и подарить частичку тепла каждому ребенку – главная цель благотворительного марафона. За свою почти 30-летнюю историю этот проект стал настоящим символом добра, искренности и неравнодушия белорусов.