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Лукашенко напутствовал молодёжь на балу во Дворце Независимости: будущее в ваших руках!

28 декабря 2023 06:33
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Мы белорусы. Красивая нация красивой страны, богатой своими традициями. Об этом заявил Президент накануне, обращаясь к молодежи на Новогоднем балу во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко напутствовал молодёжь на балу во Дворце Независимости: будущее в ваших руках!-1

Его проведение – красивая и относительно молодая традиция суверенной Беларуси. Этот бал уже шестой по счету. На него пригласили одаренную молодежь из всех регионов страны. Разных учреждений образования: не только вузов, но и колледжей, училищ, лицеев как гражданских, так и военных. Всего же в 2023 году в балу приняли участие более 300 человек. Вместе с ними традиционно глава государства. И прежде чем присоединиться к вальсирующим, Александр Лукашенко сказал важные слова напутствия. Адресованные гостям Дворца Независимости, а в их лице и всем молодым белорусам.

Лукашенко напутствовал молодёжь на балу во Дворце Независимости: будущее в ваших руках!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь нет случайных людей. Вы лучшие! Вы лучшие представители нашей молодежи. Вы хорошо потрудились в ушедшем году. Достигли высоких результатов в учебе и спорте, проявили себя в волонтерском движении, что очень важно. Именно для таких, как вы (это символично), активных и целеустремленных, сегодня открыты эти двери. Открыты сюда, во Дворец Независимости, центр нашей государственности. А завтра вы шагнете, возможно, в большую политику. И будете нести ответственность за все то, что происходит в нашем государстве. И если этот Дворец Независимости – символ нашей государственности, то вы – символ будущего. Значит, будущее в ваших руках!

Лукашенко напутствовал молодёжь на балу во Дворце Независимости: будущее в ваших руках!-7

В программе были кадриль и мазурка, заводная полька с галопом, впервые в этом году шакон и, конечно, его величество вальс, но открыл бал полонез в исполнении дебютантов. Для многих этот вечер останется впечатлением на всю жизнь.

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# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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