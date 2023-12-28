Лукашенко напутствовал молодёжь на балу во Дворце Независимости: будущее в ваших руках!

Мы белорусы. Красивая нация красивой страны, богатой своими традициями. Об этом заявил Президент накануне, обращаясь к молодежи на Новогоднем балу во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его проведение – красивая и относительно молодая традиция суверенной Беларуси. Этот бал уже шестой по счету. На него пригласили одаренную молодежь из всех регионов страны. Разных учреждений образования: не только вузов, но и колледжей, училищ, лицеев как гражданских, так и военных. Всего же в 2023 году в балу приняли участие более 300 человек. Вместе с ними традиционно глава государства. И прежде чем присоединиться к вальсирующим, Александр Лукашенко сказал важные слова напутствия. Адресованные гостям Дворца Независимости, а в их лице и всем молодым белорусам.