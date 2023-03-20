«Работают люди не бесплатно». Более 100 бойцов студотрядов будут помогать минским дорожникам

Новости Беларуси. Более 6,5 миллиона рублей вложат в материально-техническую базу управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это позволит увеличить эффективность работы. После зимы состояние дорожного покрытия, в том числе и мостов, будет мониториться. С приходом тепла объемы работ возрастут. Начнется активное строительство, реконструкция и модернизация городских улиц и автодорог. При необходимости работать будут и ночью на тех участках, где движение менее интенсивное. Кстати, на предприятии планируют расширять штат. В планах еще набрать 200 человек.

Владимир Латушкин, генеральный директор Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:

У нас есть общежитие, которое мы предоставляем рабочим. Также широко используем вахтовый метод работы, то есть люди приезжают, работают две недели и уезжают, а их сменяют следующие. Это в основном люди из регионов. В летний период привлекаем студентов, создаем так называемые стройотряды. У нас каждый год трудятся студенты в основном либо строительных лицеев, либо БНТУ, хорошо с нами сотрудничает. Причем работают люди не бесплатно, получают зарплату и приобретают навыки строительства.