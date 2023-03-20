Дзермант: санкции для нас – это шанс навсегда избавиться от пагубной зависимости от Запада

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Наша страна Беларусь последовательно продолжает выстраивать и активизировать отношения со странами не-Запада, с теми, кто не понаслышке знает, что такое санкционное давление и гибридная война. Это в полной мере относится к Ирану – государству, которое недавно посетил с официальным визитом наш Президент. А до Ирана был Китай, Объединенные Арабские Эмираты и африканская страна Зимбабве. И в каждой из них у Беларуси своя повестка, есть что предложить. При этом философия нашей внешней политики основана на уважении ценностей и традиций других.

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Это очень важная вещь – не лезть со своим уставом, не навязывать в качестве универсалий чьи-то одни представления о правильном политическом или экономическом устройстве. Мы этим никогда не занимались, в отличие от западных стран, которые считают, что именно их порядки являются образцовыми для всех.

Запад всегда пытался разжигать конфликты и играть на противоречиях, вот и сейчас происходящий в Украине конфликт имеет целью не допустить интеграцию в большой Евразии, разорвать континентальные логистические цепочки, изолировать геополитических конкурентов. Поэтому Александр Лукашенко и во время визита в Иран, и во время недавнего разговора с Владимиром Путиным поднимает вопрос о присоединении Беларуси к транспортному коридору Север – Юг, который должен стать альтернативой западным маршрутам.

Алексей Дзермант:

Для Беларуси это критически важно, потому что мы поставляем свою продукцию по всему миру, а Запад выстраивает против нас железный занавес. Вместе с Россией через Иран мы можем иметь выход к теплым морям, в Африку и в Индию, куда, кстати, планируется еще один визит белорусского Президента. Санкции для нас сейчас – это шанс, возможность навсегда избавиться от пагубной зависимости от Запада и его лицемерного отношения.