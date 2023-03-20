Дзермант: санкции для нас – это шанс навсегда избавиться от пагубной зависимости от Запада

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы».
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы».
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Наша страна Беларусь последовательно продолжает выстраивать и активизировать отношения со странами не-Запада, с теми, кто не понаслышке знает, что такое санкционное давление и гибридная война. Это в полной мере относится к Ирану – государству, которое недавно посетил с официальным визитом наш Президент. А до Ирана был Китай, Объединенные Арабские Эмираты и африканская страна Зимбабве. И в каждой из них у Беларуси своя повестка, есть что предложить. При этом философия нашей внешней политики основана на уважении ценностей и традиций других.
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Это очень важная вещь – не лезть со своим уставом, не навязывать в качестве универсалий чьи-то одни представления о правильном политическом или экономическом устройстве. Мы этим никогда не занимались, в отличие от западных стран, которые считают, что именно их порядки являются образцовыми для всех.
Запад всегда пытался разжигать конфликты и играть на противоречиях, вот и сейчас происходящий в Украине конфликт имеет целью не допустить интеграцию в большой Евразии, разорвать континентальные логистические цепочки, изолировать геополитических конкурентов. Поэтому Александр Лукашенко и во время визита в Иран, и во время недавнего разговора с Владимиром Путиным поднимает вопрос о присоединении Беларуси к транспортному коридору Север – Юг, который должен стать альтернативой западным маршрутам.
Алексей Дзермант:
Для Беларуси это критически важно, потому что мы поставляем свою продукцию по всему миру, а Запад выстраивает против нас железный занавес. Вместе с Россией через Иран мы можем иметь выход к теплым морям, в Африку и в Индию, куда, кстати, планируется еще один визит белорусского Президента. Санкции для нас сейчас – это шанс, возможность навсегда избавиться от пагубной зависимости от Запада и его лицемерного отношения.
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Алексей Дзермант:
Мы будем искать эти возможности и новых партнеров, сейчас складывается благоприятная конъюнктура к тому, чтобы заложить основы нового, незападоцентричного мира. И мы, реализуя свои национальные интересы, становимся в авангарде этого процесса.
Конечно, географию не изменить, нашими соседями были и останутся Литва, Польша и Украина, которые сейчас из кожи вон лезут, чтобы услужить своим западным хозяевам, но и наше нахождение на пограничье цивилизаций – это не приговор и не тупик.
Во всяком случае география визитов Александра Лукашенко и интерес к нашей стране со стороны не западных партнеров говорят о том, что никакая изоляция невозможна и что сдержать нас в развитии не получится. По сути, при нашем активном участии формируется прообраз нового альянса в Евразии и визиты, контакты последнего времени между Беларусью, Россией, Китаем, Ираном говорят именно об этом. Нас сближает общий конкурент и противник в лице коллективного Запада, а также взаимовыгодный интерес в экономике, технологиях, культуре и гуманитарной сфере.
Алексей Дзермант:
И это действительно так. На Востоке и на Юге находится очень интересный мир древних цивилизаций, знакомство и дружба с которым может принести много важного и полезного для нашей страны. Тем более что и нас там воспринимают с уважением и признанием. Все это благодаря тому, что наша страна не прогибалась под давлением, четко следовала собственному курсу и поддерживала добрые отношения с разными цивилизациями.
В свое время мы правильно сделали ставку на сотрудничество с Китаем, сейчас пришло время серьезно активизировать отношения с Ираном, вывести их на новый уровень и совершить там прорыв. Впереди активизация сотрудничества с Индией и Юго-Восточной Азией – регионами с большим демографическим и экономическим потенциалами. Беларусь может быть полезной и востребованной со своей продукцией на этих рынках, и поэтому мы ищем логистические выходы туда.
Мир неизбежно меняется, и мы должны найти в нем свое достойное место. В том числе и с нашей помощью он должен стать более сбалансированным и справедливым. Наше участие в этом процессе полностью отвечает мировоззрению и ценностям белорусского народа, его сакральным и духовным смыслам и ценностям.
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