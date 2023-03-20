Флорист, кузнец и программист. Минские колледжи открывают набор на новые специальности

В сфере образования постоянно происходят обновления: меняются подходы к обучению, прекращается подготовка по менее актуальным профессиям и появляются новые востребованные специальности. 2023 год не стал исключением.

Татьяна Сологубова, заместитель директора по учебной работе Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко:

Вступительная кампания этого года несколько облегчает задачу нашим поступающим: отменены экзамены на уровне профессионально-технического образования. Одной из новых является специальность флористический дизайн. В этом году мы открываем впервые в Республике Беларусь подготовку. Абитуриенты будут сдавать экзамен по формальной композиции. На уровне профессионально-технического образования эта специальность будет интегрироваться со специальностью художник-оформитель, и ребята получат профессию – исполнитель художественно-оформительских работ и флорист.

Будет осуществляться набор и на уровне среднего специального образования. Будущие выпускники приобретут квалификацию флориста пятого разряда. Татьяна Сологубова:

Конечно же, большой популярностью пользуются специальности художественного направления. В прошлом году мы открыли специальность кузнец ручной ковки, кузнец-штамповщик и электрогазосварщик. Ребята с большой охотой идут. Также мы в прошлом году впервые сынтегрировали специальность столяр-плотник и оператор компьютерной графики. Тоже пользуется большим спросом. Ежегодно наш колледж является инициатором открытия новых специальностей.

Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна приглашает посетить ярмарку целевой подготовки, которая пройдет на весенних каникулах. Можно будет узнать о всех нюансах вступительной кампании. А тем временем перемены не обошли стороной еще одно столичное заведение.

Виктория Шаталова, директор филиала БГУИР «Минский радиотехнический колледж»:

В 2023 году в радиотехническом колледже будет осуществляться прием абитуриентов по следующим специальностям: «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» и «Программирование мобильных устройств», присвоении квалификации техник-программист. И также по ряду специальностей инженерного профиля: «Техническая эксплуатация электронных устройств», «Производство электронных устройств» и «Производство изделий микро- и наноэлектроники». С присвоением квалификации техник и техник-технолог.

Подготовка специалистов будет осуществляться не только на базе радиотехнического колледжа, но и в современных лабораториях Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. И на базе ведущих предприятий нашей страны.