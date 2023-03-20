В 25-30 лет выработка гиалуроновой кислоты уменьшается. Как восполнить её запас без уколов?

Гиалуроновая кислота играет важную роль в процессе жизнедеятельности нашего организма. Она входит в состав средств, которые мы используем для увлажнения кожи, чтоб придать ей красивый цвет и сияние. Качественное увлажнение – это то, в чем нуждается кожа абсолютно всех типов и состояний.

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:

Польза гиалуроновой кислоты несомненно в том, что она самый главный увлажнитель. Введением гиалуроновой кислоты мы добиваемся увлажнения. Также обладает антисептическим, противобактериальным свойством, и мы можем вводить ее для коррекции каких-либо воспалительных явлений, для коррекции возрастных изменений. Кислота используется не только косметологами, но и офтальмологами для увлажнения глаз. Также используется травматологами для введения в суставы, чтобы суставы наши хорошо работали. Гинекологами – для решения эстетических гинекологических проблем.

Кроме функции природного увлажнителя, этот полимер ускоряет выработку организмом коллагена и препятствует его разрушению, оказывает противовоспалительное действие. Именно за такие ценные свойства его называют эликсиром молодости. Но и с этим, кажется, безобидным препаратом стоит быть осторожным. Екатерина Мазынская:

Необходимо помнить, что гиалуроновая кислота – это медицинское изделие, она имеет свои показания и противопоказания. Для увлажнения гиалуроновую кислоту мы должны вводить тогда, когда мы чувствуем, что кожа обезвожена, что она потеряла свое естественное увлажнение. Обычно с возраста 25-30 лет выработка гиалуроновой кислоты уменьшается.

Юлия Стречань, косметолог:

В косметических препаратах, которые мы можем наносить наружно, гиалуроновая кислота вряд ли может нанести какой-то вред. Но в инъекционной косметологии возможны аллергические реакции, нужно обязательно учитывать противопоказания. Либо возможна передозировка внутрь. Опять же, консультируемся с врачом. Любителям загорать стоит помнить, что под воздействием солнечного света гиалуронка быстро разрушается, вследствие этого появляются морщины.

Юлия Стречань:

Гиалуроновая кислота работает с такими же увлажнителями, как и она сама. Например, глицерин, алоэ, зеленый чай. Также она является хорошим проводником витамином и микроэлементов. В инъекционной медицине и косметологии она хорошо работает сама.