«Дайте ответ, пожалуйста, как долго нам ждать». Беженцы попросили помощи у Папы Римского

Новости Беларуси. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тягостные дни ожидания им хоть как-то стараются скрасить белорусы – единственные, кому небезразличны страдания иностранцев, хоть и пришли беженцы не в нашу страну. Они хотят попасть в Германию и воссоединиться со своими семьями. На границу из разных уголков Беларуси поступило около 140 тонн гуманитарной помощи.

Пятая неделя ожидания. Беженцы на границе с Польшей не теряют надежду попасть в Европу – читайте здесь .

Все выходные люди выходили на стихийные митинги с плакатами, чтобы через СМИ обратить на себя внимание западных политиков. Также иностранцы пишут обращения к Папе Римскому.

Дайте ответ, пожалуйста, как долго нам ждать? Нашим детям? Мы просим помощи у Папы Римского. Пожалуйста, помогите нам. Это наша последняя надежда. Пусть обратят внимание на условия, в которых мы живем. Какое у нас будущее?

На 6 декабря беженцы возлагают большие надежды. На прошлой неделе в лагере прошел слух, что якобы в понедельник Германия рассмотрит их вопрос.

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