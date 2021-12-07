Дмитрий Шевцов о гуманитарной помощи беженцам: «Приблизились к цифре 150 тонн продовольствия»

Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не теряют надежды на гуманитарный коридор. Впрочем, эти мечты постепенно тают.
Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не теряют надежды на гуманитарный коридор. Впрочем, эти мечты постепенно тают.
Константин Герцев, корреспондент:
30-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе в самом разгаре. Температура все ниже и ниже. Сейчас в районе 10 градусов.
Морозы крепчают, какие сейчас потребности беженцев готовы удовлетворять волонтеры и ваша организация в частности?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Мы готовы помочь им во всем необходимом, для этого здесь и находимся. Мы понимали, что скоро будут морозы, поэтому на прошлой неделе обеспечили всех и одеждой, и зимней теплой обувью. И мужчин, и женщин, и детей. Поэтому они сейчас защищены. Продолжаем выдавать два раза горячее питание. Вечером продолжаем выдавать продуктовый набор. В общей сложности сохранили трехразовое питание, работают баня, парикмахерская, магазины. Все функционирует, медицинская помощь здесь присутствует круглосуточно, даже есть стационарный пункт приема в кабинете врача, поэтому все потребности помогаем закрывать полностью.
Константин Герцев:
Если говорить о цифрах. Сколько тонн продовольствия ориентировочно роздано беженцам?
Дмитрий Шевцов:
Мы сейчас приблизились к цифре 150 тонн продовольствия.
Константин Герцев:
Если и дальше погода будет ухудшаться и будут крепчать морозы, будем раздавать дополнительно одежду?
Дмитрий Шевцов:
На сегодняшний момент одежды у них достаточно. Если будет в этом потребность, то у нас есть гуманитарная помощь, которую мы готовы оказать. У нас есть необходимый запас и одеял, и матрасов, и обуви есть запас, и одежды теплой б/у. Это все есть в наличии, но мы видим, что люди все-таки обеспечены всем необходимым.
Константин Герцев:
Если говорить о международном аспекте деятельности. Может, какие-нибудь гуманитарные организации, отделения Красного Креста за рубежом предложили вам помочь?
Дмитрий Шевцов:
Да, это на самом деле так. Наши коллеги очень активно откликнулись на ту ситуацию, которая есть. В принципе, с первых дней Международный Красный Крест присутствует и помогает нам. Помощь оказала нам DREF [Чрезвычайный фонд помощи при стихийных бедствиях – прим.ред.]. Он уже сейчас вышел из Департамента по гуманитарной деятельности. Международная федерация Красного Креста объявила чрезвычайный призыв, сейчас формируются заявки. Это призыв, когда национальные общества Красного Креста оказывают помощь беженцам, которые здесь находятся. Нам откликнулся турецкий Красный Крест. Они везут нам сейчас гуманитарную помощь. Откликнулся немецкий Красный Крест, он выделяет больше 150 тысяч евро для мигрантов непосредственно Белорусскому Красному Кресту. Поэтому другие общественные организации международные тоже подключились. Но наша организация Красного Креста всегда держит руку на пульсе. И если в какой-то стране случается беда, мы объединяемся в единое целое, поэтому самая существенная помощь от нашего движения Красного Креста.
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