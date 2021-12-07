Дмитрий Шевцов о гуманитарной помощи беженцам: «Приблизились к цифре 150 тонн продовольствия»

Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не теряют надежды на гуманитарный коридор. Впрочем, эти мечты постепенно тают.

Константин Герцев, корреспондент:

30-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе в самом разгаре. Температура все ниже и ниже. Сейчас в районе 10 градусов. Морозы крепчают, какие сейчас потребности беженцев готовы удовлетворять волонтеры и ваша организация в частности?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Мы готовы помочь им во всем необходимом, для этого здесь и находимся. Мы понимали, что скоро будут морозы, поэтому на прошлой неделе обеспечили всех и одеждой, и зимней теплой обувью. И мужчин, и женщин, и детей. Поэтому они сейчас защищены. Продолжаем выдавать два раза горячее питание. Вечером продолжаем выдавать продуктовый набор. В общей сложности сохранили трехразовое питание, работают баня, парикмахерская, магазины. Все функционирует, медицинская помощь здесь присутствует круглосуточно, даже есть стационарный пункт приема в кабинете врача, поэтому все потребности помогаем закрывать полностью. Константин Герцев:

Если говорить о цифрах. Сколько тонн продовольствия ориентировочно роздано беженцам?

Дмитрий Шевцов:

Мы сейчас приблизились к цифре 150 тонн продовольствия. Константин Герцев:

Если и дальше погода будет ухудшаться и будут крепчать морозы, будем раздавать дополнительно одежду?