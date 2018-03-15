С 20-х чисел марта Житковичи и Туров свяжет паромная переправа

Новости Беларуси. Житковичи и Туров с 20 чисел марта свяжет еще и паромная переправа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она будет функционировать одновременно с понтонным мостом. Об этом 15 марта сообщил вице-премьер Анатолий Калинин. Под его руководством прошло заседанием комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тема встречи связана с подготовкой к весеннему половодью.

Ожидается, что период паводков пройдет спокойно. В зоне риска уже традиционные районы, расположенные вблизи рек. Сложная обстановка возможна в Гомельской и Могилевской областях.