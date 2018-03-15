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В Житковичском районе ликвидировали угрозу понтонной переправе

15 марта 2018 11:51
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Новости Беларуси. Угрозу понтонной переправе в Житковичской районе ликвидировали спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Житковичском районе ликвидировали угрозу понтонной переправе -1

Сотрудники МЧС оперативно раскололи льдину длиной в 700 метров, которая двигалась в сторону моста. С «гидро-астероидом» им удалось справиться за несколько часов. Он благополучно проплыл по частям под переправой. Сейчас понтон работает в штатном режиме.

Житковичи и Туров с 20 чисел марта свяжет еще и паромная переправа 

В Житковичском районе ликвидировали угрозу понтонной переправе -4

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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