В Житковичском районе ликвидировали угрозу понтонной переправе

Сотрудники МЧС оперативно раскололи льдину длиной в 700 метров, которая двигалась в сторону моста. С «гидро-астероидом» им удалось справиться за несколько часов. Он благополучно проплыл по частям под переправой. Сейчас понтон работает в штатном режиме.