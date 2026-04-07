Работать в МЧС мечтала с детства! Пообщались с белоруской, которая ежедневно помогает спасать жизни

Она не выезжает на пожары, но именно от ее действий в первые секунды зависит, как быстро помощь приедет к тем, кто в ней нуждается. Как не пропустить ни одного звонка, успокоить по телефону плачущего человека, а иногда и помочь решить школьную задачку, рассказывает лучший диспетчер Центра управления Минской области, призер республиканского конкурса.

София Васина, диспетчер Центра управления Минского областного управления МЧС:

Еще в детстве, где-то в лет 11, я вступила в ряды Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. Вместе с работниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям мы выступали на разных конкурсах, представляли районный отдел на районных этапах, на городских, на республиканских, где мы занимали призовые места. После этого я поняла, что МЧС – это мое, понимала, что я очень сильно хочу работать и помогать людям.

Поступала я, уже работая в МЧС. Я работала на должности диспетчера Центра оперативного управления Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения Минского областного управления МЧС. Это был мой осознанный выбор, осознанный шаг. За время обучения я очень многому научилась. Мне было интересно, мне и сейчас интересно. В этой профессии я работаю уже 6 лет. Вообще в МЧС – больше 14 лет.

Диспетчер Центра оперативного управления, самое главное, принимает звонки и сообщения от заявителей о возникновении пожаров либо иных чрезвычайных ситуаций, где необходима помощь подразделения МЧС, которую мы оказываем. Также это может быть консультативная помощь. Моя работа заключается в координации действий диспетчеров и оперативных дежурных на территории Минской области.