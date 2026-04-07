Как побороть синдром отличника? Советы от психолога

Ошибки – это не приговор, это топливо для роста. Оказывается, даже самые успешные ученики учатся радоваться им. За стремлением к идеалу часто стоит не любовь к учебе, а страх: меня не будут любить, если я ошибусь. Психолог объясняет, чем это грозит.

Девятка – это счастье, а восьмерка – трагедия. Вам знакомо? Сегодня поговорим о синдроме отличника. Это не диагноз, но серьезная ловушка. Ребенок учится не ради знаний, а ради оценки. Хвалит себя только за десятку, а любую ошибку воспринимает как катастрофу.

Ирина Бивзюк, психолог:

Сначала идет оценка родительская, школьная, а потом уже он сам себя начинает оценивать. Что формируется? Понимание, что если я что-то сделал идеально, я хороший. Если я ошибся, со мной что-то не так. Человек начинает стремиться больше к чему-то, что-то делает идеально, но при этом все время чувствует, что он недостаточен. У него есть страх ошибки, и из-за этого у него происходит прокрастинация. Радость от успеха длится всего лишь несколько часов, а вот уже если не нравится, то самокопание длится сутки. Жизнь превращается в какой-то сплошной экзамен, который не заканчивается.

Что же делать? Хвалите себя за мелочи, не только за оценки в четверти, а за то что во время лег спать, помог другу, заведите дневник маленьких побед, разрешите себе ошибку, это не катастрофа, а информация, отделяйте оценку поступка от оценки личности.