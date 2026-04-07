Спасатели ликвидировали последствия сильного ветра в регионах Беларуси

Удары стихии – проверка на прочность не только инфраструктуры, но и готовности служб реагирования. В Беларуси оперативно устраняли последствия сильного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения МЧС были задействованы сразу в нескольких регионах страны. В Витебской, Брестской, Минской и Гродненской областях спасатели расчищали дороги от поваленных деревьев и обеспечивали безопасность объектов инфраструктуры. Работы велись точечно, но слаженно, там, где стихия создавала наибольшие риски для движения и людей.