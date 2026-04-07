На летних каникулах в студотряды трудоустроят не менее 64 тысяч школьников

Работа как первый серьезный шаг во взрослую жизнь и одновременно вклад в экономику страны. В Беларуси делают ставку на трудовую занятость молодежи, превращая сезонную подработку в элемент системной кадровой политики. В весенне-летний период через студенческие отряды планируется трудоустроить не менее 64 тысяч школьников, учащихся колледжей и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К проекту подключатся около двух тысяч работодателей – от промышленных предприятий до сферы услуг. При этом подход становится все более адресным: молодежи предлагают работу с учетом получаемой специальности, что позволяет не только зарабатывать, но и получать практический опыт. Одновременно сохраняется и возможность освоить новую профессию с предварительным обучением – от проводника пассажирского вагона до электромонтажника и слесаря машиностроительных работ. Записаться в студотряд можно дистанционно.

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов ЦК ОО «БРСМ»:

Записаться в отряды можно через чат-бот Telegram-канала «Студотряды Беларуси». Также такой небольшой анонс, мы очень скоро готовим новую систему возможности подать заявку в отряд через смарт-платформу, о чем будет дополнительная информация. В целом наиболее популярное направление – это сервисные отряды. Это наиболее массовое направление по итогам прошлого года. В силу того, что имеется очень много специальностей и разновидностей именно в этой сфере. Это и транспортная сфера, и сфера торговли, сфера питания, гостиничный комплекс.

Дополнительным стимулом остаются социальные гарантии. Участники освобождаются от подоходного налога, бесплатно проходят медицинскую комиссию, а в ряде случаев получают и дополнительные бонусы от работодателей. Таким образом, студотрядовское движение сегодня – это не просто сезонная занятость, а инструмент формирования будущего трудового потенциала страны.